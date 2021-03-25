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Практикується на матері: Слава Камінська розповіла, як діти її розігрують

Новость на русском → Четвер 25 березня 2021 11:36
Практикується на матері: Слава Камінська розповіла, як діти її розігрують Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)
Автор: Lite

Колишня учасниця групи "НеАнгели" Слава Камінська, яка після розпаду колективу вирішила почати сольну кар'єру, зізналася, що над нею регулярно жартують - друзі дали їй кумедні прізвиська, а тепер ще й діти почали влаштовувати пранки. Втім, співачка і сама відрізняється відмінним почуттям гумору.

Знаючи про вміння артистки посміятися над собою, Славу Камінську запросили до участі в ImprovLiveShow на "Новому каналі". За лаштунками шоу вона розповіла, як над нею люблять жартувати друзі.

За словами зірки, у неї є кілька прізвиськ.

"Вони придумали мені кілька прізвиськ: "Що-що" і "Де-де". Оскільки у мене музичний слух, я вловлюю всі навколишні звуки. Часто навіть ті, які мені не потрібні і не цікаві. Вириваю фразу з контексту і потім кілька раз перепитую, а що і де трапилося", – поділилася Камінська.

Артистка зізналася, що син Леонард і дочка Лаура теж не проти посміятися над мамою.

"Ой, був один випадок, вже можна сказати, традиційний. Коли по дорозі з дитячого садка Леонард влаштував сильну істерику. Мені довелося навіть зупинити машину і почати його заспокоювати. Тривало це хвилин 10 мінімум. Нічого не допомагало. Потім в одну секунду цей маленький чоловік зупинився, подивився мені в очі і просто почав істерично сміятися зі словами: "Мама, я тебе розіграв". Все б нічого, але цей пранк успішно підхопила дочка і практикується тепер на матері при будь-якому зручному випадку," – згадала Слава.

Практикується на матері: Слава Камінська розповіла, як діти її розігрують

Слава Камінська з мамою і дітьми (фото: instagram.com/babaslavka)

Втім, співачка теж любить пожартувати над рідними, що зовсім не приховує.

Нагадаємо, раніше Слава Камінська зізналася в зрадах та зробила заяву про особисте життя.

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