Прекрасна робота: Ешлі Грем оголилася і підкорила спортивною фігурою

Ешлі приміряла білий топ і трусики з високою посадкою, а зверху накинула чорну вітровку. Образ доповнив бездоганний макіяж, який зробив очі більш виразними, а губи - чуттєвими. Волосся моделі було завите легкими пляжними хвилями і перекинуте на один бік.

Ешлі Грем в новому образі (фото: instagram.com/ashleygraham)

Ешлі, як завжди, постаралася, щоб фото були максимально природними. Тому не стала прибирати розтяжки та інші "недоліки". Вона стоїть перед камерою вільно і розслаблено. При цьому помітно, що модель, яка регулярно працює над своїм тілом у спортзалі, явно пострункішала і задоволена собою.

"Чудова", "Ешлі, що ти зі мною робиш", "Богиня", " Прекрасна!", "Це тіло", - пишуть багато. Також фанатів відзначили, що Грем стала набагато стрункішою.