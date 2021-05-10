Вирок, а не бонус: засмучена Саніна поскаржилася на відпочинок в Єгипті

Юлія Саніна за прикладом багатьох зіркових колег вирушила на море - і якщо більшість із знаменитостей, наприклад, Катя Осадча з Юрієм Горбуновим , вибрали Туреччину, то рок-діва віддала перевагу Єгипту. Правда, поїздка залишила у співачки не найприємніші враження.

Про це вона розповіла в Instagram .

Юлія показала найяскравіші моменти відпустки. Так, вона сфотографувалася на тлі морського заходу, під час поїздки на багах, також артистка позує в спортивному топі і велоспедках.

"Найгірша відпустка - done. Зазвичай нам завжди щастить, але не цього разу", - констатувала співачка.

Вона перерахувала, що засмутило її під час відпустки і чому артистка більше не повернеться на популярний курорт.

"Єгипет - не моя країна.

Єгипет - не мій тип природи (не сприймаю море без зелених гір навколо)

Єгипет - не мій рівень сервісу і харчування.

Нові готелі в Єгипті - це скоріше вирок, ніж бонус.

Закриваю для себе подорожі в цю країну (пишу цей пост, як нагадування собі ж, раптом вирішу коли-небудь знову ризикнути)", - пояснила Юлія.

Але в зіпсованому відпочинку виявилися і позитивні сторони. "З хорошого - щасливий син, красиве море і захід", - перерахувала рок-Діва.

У коментарях Юлії стали пропонувати відвідати Грузію, адже, судячи з уподобань артистки, їй повинна сподобатися ця мальовнича і гостинна країна. Співачка зізналася, що хотіла поїхати туди ще минулого року, але так і не змогла реалізувати свою мрію через пандемію коронвірусу.

Також шанувальники нагадали артистці, що вона вже була в Єгипті взимку, на що та відповіла: "Минулого разу я відновлювала тіло і душу після Танців. І якось не сильно помічала все навколо".