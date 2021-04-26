Тіна Кароль залишає "Голос країни" і вже знайшла собі заміну
Тіна Кароль прийняла непросте рішення покинути тренерське крісло шоу "Голос країни", фінал якого відбувся 25 квітня. Співачка вісім років займала суддівське крісло, але на цьому вирішила зупинитися і вже підшукала собі заміну.
Своє рішення артистка озвучила під час прямого ефіру суперфіналу.
"Це мій крайній сезон. Я дуже вдячна "Голосу країни" і всім, хто довіряв свою долю команді Тіни Кароль. Я люблю кожного, хто взагалі торкався цього проекту і всіх, хто був на бекстейджі. Це велика робота", - сказала Кароль.
Фіналістка 11-го сезону з команди Тіни Кароль, Юлія Тимочко, посіла друге місце. Але чи пов'язане рішення Тіни з тим фактом, що їй не вдалося перемогти, вона не прокоментувала.
Скріншот: Тіна Кароль зі своєю фіналісткою Юлією Тимочко
Після того, як Тіна оголосила про це непросте рішення, вона запропонувала зайняти своє місце подрузі і колезі Юлії Саніній. Поки невідомо, чи погодиться виконавиця на таку пропозицію.
У цьому сезоні у фіналі виграв наставник Наді Дорофєєвої Сергій Лазановський. Причому співачка місце в тренерському кріслі зайняла вперше. Переможець "Голосу країни" 11 окрім можливості розвивати свою кар'єру отримає квартиру в Києві.
Відео: Оголошення переможця "Голосу країни" (1+1)
Вперше Тіна зайняла суддівське крісло в третьому сезоні, у 2013 році. Потім зробила перерву і повернулася з п'ятого сезону (2015). З тих пір вона стала беззмінним тренером "голосу", просидівши за червоною кнопкою сім років поспіль. У 2015, 2017 і 2020 виконавці з команди співачки ставали переможцями.
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