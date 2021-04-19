Приходько похвалилася розкішним Lexus за 1,5 млн і висловилася про "цікаві" заняття в авто

Співачка впевнено водить Lexus 570. За її словами, на момент покупки ціна престижної іномарки становила 58 000 доларів (близько 1,5 млн. грн.). Але авто – не особистий транспорт Анастасії, а їх сімейне майно з чоловіком на двох.

"Це спільна машина нашій родині. Я завжди з чоловіком по його справах, а він зі мною – по моїм", - розповіла про тонкощі користування авто співачка.

Всередині Lexus'а – шкіряний салон і чистота, а все тому, що за цим пильно стежить чоловік артистки.

"У мене чоловік такий, що не любить, щоб в машині було щось зайве. У нього на першому місці, щоб було акуратно, а я не та жінка, яка все розкидає", – зізналася Приходько.

У барадачке у зірки можна знайти тільки все потрібне і корисне: маски, антисептики, вологі серветки і навіть гумку для волосся, яку вона поспішила прибрати – щоб чоловік не сердився.

Анастасія зізнається, то її "послужному списку" є один штраф, який вона, звичайно ж, сплатила. У співачки є свій рецепт, як уникнути гніву поліцейського патруля. У машині знаменитості лежать її фото для важливих цілей.

"Це ще мої старі картки для автографів, щоб мене відпустили, коли хочуть виписати штраф", - з посмішкою заявила Анастасія.

Співачка відповіла і на пікантне питання: чи був у неї секс в авто? Вона зашарілася і стала заперечувати інтим в салоні машини.