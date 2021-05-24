Приходько показала фігуру в білизні після третіх пологів: не соромлюся бути справжньою

Українська співачка Анастасія Приходько поділилася з шанувальниками відвертим кадром - вона показала, як виглядає її фігура в нижній білизні після народження третьої дитини . Зірка зазначила, що вона не соромиться свого тіла, яке зараз далеко від досконалості.

На фото 33-річна артистка зображена, коли сидить на стільці в сірій нижній білизні і білій сорочці.

Анастасія Приходько гордо продемонструвала неідеальне тіло після третіх пологів (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Анастасія підтримала всіх жінок, які незадоволені змінами у фігурі після пологів і чують образливі слова.

"Несподівано, правда? А я не соромлюся бути справжньою! Як часто жінка чує образливі слова на адресу її фігури після пологів? А як часто комплексує через зовнішність? Я думаю часто! Зараз бодіпозитив в моді. Але як бути тим, хто звик завжди бачити одне відображення в дзеркалі, а після пологів на тебе дивиться зовсім інша людина. Зайві кілограми, розтяжки, обвислий живіт, обвислі сисюлі, недоглянутість (ну, не всі тут супермоделі і відмінний генофонд, коли від води з під крана ти прекрасніше Моніки Белуччі). І буває так, що просто немає сил що-небудь робити. Не будемо забувати про часту післяпологову депресію і гормони", - відверто поділилася Приходько.

Співачка додала, що пишається своїм недосконалим животом, адже він з'явився в результаті створення нового життя.



"Бути мамою - найскладніша місія на землі для жінки: виносити і народити!

Я пишаюся своєю смужкою на животі, яка кожен день нагадує мені про сина, я не соромлюся свого живота, який обвис і схожий на тертку, так, у мене целюліт. Так-так, бо я їла і допомагала рости моїй дитині! Я пишаюся своїм животом (хоча я зараз дуже намагаюся його побороти). Але я з гордістю його показую Вам, я пишаюся, що стала мамою втретє! Я хочу підтримати кожну маму, я знаю, як це складно!" - написала мама трьох дітей.

Анастасія закликала всіх мам не соромитися свого тіла, а пишатися ним.



"Бог створив жінку до появи глянцю, лайків, подіуму, сцени! Він створив жінку, щоб вона могла подарувати життя! І кожна жінка повинна пишатися кожною клітинкою свого тіла, яке допомогло виносити і народити нову людину! Мої досягнення стоять за моєю спиною. Три чудових дитини! Два синочка і лапочка дочка", - підсумувала Приходько.

Анастасія Приходько - щаслива мама трьох дітей (фото: instagram.com/prykhodko_official)