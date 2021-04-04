А прикольно спати в туфлях? Довгонога Нікітюк розбурхала мережу постільними фото
Леся Нікітюк нещодавно повернулася з відпочинку в Єгипті, де не тільки насолоджувалася пляжним релаксом, а й змогла побороти свою давню фобію - страх коней, і похвалилася ефектною фотосесією з конем. А на нових кадрах телеведуча і зовсім з'явилася в ліжку.
Пікантними ранковими кадрами Леді Ле поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Артистка лежить на білосніжних простирадлах у футболці і трусиках, а також яскраво-блакитних туфлях на високому каблуці. Поза Лесі і незвичайне для ліжка взуття особливо підкреслюють довжину її струнких ніг.
Крім того, фото зроблені зверху, що теж додає особливої родзинки.
"Фото ранкове, спонтанне, туфлі беру", - підписала кадри Нікітюк.
Леся Нікітюк похвалилася довгими ногами на постільних фото (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Публікація викликала бурхливу реакцію у підписників ведучої. В коментарях вони захоплюються її красою і особливо ногами, гадають, хто ж знімав дівчину, а також дивуються з приводу туфель в ліжку.
- Знову Зібров на дроні залетів у кімнату?
- Ви теж спите в туфлях?
- Прокинулася людина і відразу красива
- Дуже красива, на таких ногах будь-які туфлі будуть красиві
- Хто фоткав?
- Ці ніжки
- А прикольно спати в туфлях? Зате чудово прокидатися!
- Ноги відпад
- Леся, ви вмієте шокувати!
- Які гарні ноги
- Леся живе з Карлсоном
- Забула зняти туфлі з вечора
- Ці неймовірні ноги
Нагадаємо, Леся Нікітюк в Єгипті приголомшила несподіваним хистом і показала більше, ніж слід було.