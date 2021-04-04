А прикольно спати в туфлях? Довгонога Нікітюк розбурхала мережу постільними фото

Леся Нікітюк нещодавно повернулася з відпочинку в Єгипті, де не тільки насолоджувалася пляжним релаксом, а й змогла побороти свою давню фобію - страх коней, і похвалилася ефектною фотосесією з конем . А на нових кадрах телеведуча і зовсім з'явилася в ліжку.

Артистка лежить на білосніжних простирадлах у футболці і трусиках, а також яскраво-блакитних туфлях на високому каблуці. Поза Лесі і незвичайне для ліжка взуття особливо підкреслюють довжину її струнких ніг.

Крім того, фото зроблені зверху, що теж додає особливої родзинки.

"Фото ранкове, спонтанне, туфлі беру", - підписала кадри Нікітюк.

Леся Нікітюк похвалилася довгими ногами на постільних фото (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Публікація викликала бурхливу реакцію у підписників ведучої. В коментарях вони захоплюються її красою і особливо ногами, гадають, хто ж знімав дівчину, а також дивуються з приводу туфель в ліжку.