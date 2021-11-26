Прикрила оголені груди поясом: чуттєва Огнєвіч звела з розуму пікантними фото

Злата Огнєвіч розбурхує уяву шанувальників не тільки тим, кого ж вона вибере з претендентів на своє серце в "Холостячці 2", а й жаркими і відвертими знімками. Співачка знялася в зухвалій фотосесії і засвітила практично оголені груди.

Злата зізналася, що результатами розкутої зйомки задоволена. Вона приміряла три стильних і ефектних образи.

Так, зірка позувала в білому брючному костюмі, при цьому піджак вона одягла на голе тіло, прикривши груди тонким золотистим поясом. До нього вона додала ланцюг на шию і масивні сережки, а також доповнила образ високими чорними чобітьми. Волосся Огнєвіч укладені красивими локонами, а на обличчі нюдовий макіяж.

Також Холостячка приміряла чорне шкіряне плаття-боді з пишними рукавами і корсетом, прикрашене блискучими смужками, під яке одягла колготки в сітку. Волосся вона зібрала в хвіст і зробила акцент у вигляді великих сережок-кілець.

Третій лук вийшов сексуальним і чуттєвим. Злата постала в чорному кроп-топі і спідниці з високим розрізом, оздобленій сріблястими смужками. Вона доповнила аутфіт високими чорними чобітьми, а на руки одягла прозорі чорні довгі рукавички. Зібране в хвіст волосся співачка прикрасила сріблястим обідком.

Злата Огнєвіч приміряла три ефектних образи в сміливій зйомці (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

"Кожна зустріч - невипадкова. Я вірю в тяжіння людей і крутий результат, який виникає після такого тяжіння! З якою командою мені вдалося попрацювати, просто ВАУ! Коли @natalia_dudych запропонувала ідею зйомки - я сказала так! Знаєте, як я себе тепер перевіряю? Закриваю очі і ловлю відчуття - якщо всередині відчуваю "розширення", погоджуюся або беру "на подумати". Якщо ж навпаки - все стискається всередині, я навіть не розглядаю. Це дуже добре працює", - поділилася Огнєвіч.

Захоплені шанувальники засипали артистку компліментами в коментарях.