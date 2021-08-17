Принц Швеції Карл Філіп і принцеса Софія показали зворушливе фото з хрещення сина

28 березня принцеса Софія і принц Філіп стали багатодітними батьками - на світ з'явилася третя дитина пари, Джуліан Герберт Фольк. Ця дитина стала третьою в сім'ї, де підростають ще два хлопчики: чотирирічний Олександр і трирічний Габріель.

У минулі вихідні хлопчика хрестили в Стокгольмі. І вже через кілька годин після церемонії Карл Філіп і принцеса Софія вирішили поділитися зворушливим знімком з цієї події.

Принц Швеції Карл Філіп і принцеса Софія з дітьми (фото: instagram.com/prinsparet)

На фото постали щасливі батьки, а також їх троє синів. Молодшого Джуліана тримає на руках батько, а старші спадкоємці - Олександр і Габріель - тримаються за маму.

Варто відзначити, що Софія виглядала, як завжди, чарівно. Вона вибрала світле плаття з квітковим принтом і V-подібним вирізом. Образ її доповнили стрічка у волоссі і білосніжні човники. Чоловік для такої важливої події віддав перевагу офіційній формі з усіма регаліями.

Шанувальники знаменитої династії із задоволенням приєдналися до привітань і обговорення образів. Багато хто з користувачів підкреслив, що сини пари ростуть неймовірними красенями.