Принц Швеції Карл Філіп і принцеса Софія стали батьками втретє: перше фото новонародженого
Принцеса Софія народила своєму чоловікові, принцу Філіпу, третього сина.
Фото новонародженого вже з'явилося на офіційних сторінках шведської королівської сім'ї.
28 березня, як повідомляє королівський двір Швеції, принцеса Софія народила своєму чоловікові, принцу Філіпу, сина. Хлопчика назвали Джуліаном Гербертом Фольком. Ця дитина стала третьою у родині, де підростають ще два хлопчики: чотирирічний Олександр і трирічний Габріель. Фото новонародженого, зроблене його батьком, вже з'явилося на сайті королівської сім'ї і в Instagram.
Перше фото малюка (фото: instagram.com/kungahuset)
Про те, що в знаменитій родині очікується поповнення, стало відомо в середині грудня минулого року. Подружжя не стало приховувати, що очікує хлопчика, а також поспішили поділитися інформацією, що майбутня мама здорова і відчуває себе чудово.
Принц Філіп і принцеса Софія (фото: instagram.com/kungahuset)
Нагадаємо, незадовго до публікації про вагітність принц і принцеса перехворіли коронавірусом. Разом з дітьми вони відразу ж ізолювалися в своїй резиденції. Хвороба у Карла Філіпа і Софії протікала в легкій формі, а за станом їх здоров'я регулярно спостерігав особистий лікар.
Раніше ми писали про нове фото, зроблее на честь 36-річчя Софії. Принцеса, котра в минулому працювала моделлю, захопила світ своєю рідкісною красою і почуттям смаку.