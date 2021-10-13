Прийняли за Алєгрову: Сумська підірвала мережу яскравим образом з 90-х
Знаменита українська актриса Ольга Сумська поділилася фото і відео, на яких постала в яскравому образі жінки прямо з 90-х. Артистка приєдналася до зйомок нової картини "Любов і блогери", де гратиме директора клубу.
Своє ефектне переображення зірка показала в Instagram.
Творці фільму, телеведучий Володимир Остапчук і блогер Євген Таллер, обіцяють, що українці залишаться під враженням. Також серед акторів можна помітити Катерину Кістень, Назара Задніпровського та багатьох інших.
Що ж, підписники Сумської вже вельми вразилися від її лука - вона постала перед камерою в екстравагантному вбранні з глибоким декольте, а також в перуці, що зображає модну в 90-х пишну зачіску з чубчиком. Ефектний образ доповнює яскравий макіяж з блакитними стрілками, тіара і масивне намисто на шиї.
"Пощастило, так пощастило! Директорка клубу міста КАГАПЛИК - пані Тамара! Всім добра!" - підписала кадри актриса.
Шанувальники прийшли в захват від таких змін у зовнішності Ольги і почали ділитися враженнями в коментарях. Багато зізналися, що спочатку прийняли її за зірку 90-х, співачку Ірину Алєгрову.
- Ну шик, блиск, краса
- У цьому образі ви можете заміняти на сцені Ірину Алєгрову!
- На Гурченко схожі з "Вокзал на двох"
- Олечка яка пані Тамара, ви просто Мерилін Монро
- Шикарні
- Госпаді, думаю, я ж на Алєгрову не підписана, що вона тут робить?
- Королевишна... схожі на Алєгрову, але ваше, то українська краса...
- Оля В'ячеславівна, ви Багіна! Нема слів одні емоціі
- А я подумала, що це Алєгрова
- Дуже приємно бачити Вас Ольга в такій ролі, справжня директорка клубу!
- Оля, ви кумедна в цьому образі
- Ух, яка колоритна!
Нагадаємо, раніше Ольга Сумська показала архівне фото, на якому вона в 20-річному віці позує в купальнику.