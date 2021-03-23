Прийняття себе: Санта Димпопулос розповіла, як вони з чоловіком виховують доньку

Дівчинка дивиться в об'єктив і завзято сміється, а її зіркова мама з любов'ю дивиться на неї.

Санта виділила два основних принципи, яких вони з чоловіком Ігорем Кучеренко чітко дотримуються.

"Практично в кожному інтерв'ю я отримую питання про виховання доньки: як ми виховуємо нашу дитину? Я думала, як би вмістити свої принципи виховання в короткий гід і прийшла до ось якої інструкції: безумовна любов і участь", - поділилася Дімопулос.

Санта Дімопулос умилила ніжним фото з донькою Софією (фото: instagram.com/santadimopulos)

Далі вона розповіла детальніше, що саме має на увазі. Наприклад, любов повинна бути не тільки малюкові, але і до себе.



"ЛЮБОВ. Це основний і базовий принцип. І тут я говорю не тільки про любов до дитини, скільки про любов до себе. Це особливо важливо для мами дівчинки: адже вона вчиться бути жінкою від мене. Я – перша людина, яка показує їй, що таке жіночність, ресурсність, кайф від себе і від життя. Любов у родині: це ще один важливий принцип. Ваші стосунки з близькими формують її сприйняття світу", - зазначила співачка.

Крім того, важливо, щоб і батько дитини приймав активну участь в її житті і вихованні. У їхній родині все влаштовано саме так.

"УЧАСТЬ. Цей принцип стосується нас обох з Ігорем. Втративши свого батька дуже рано, я неодноразово переконувалася в тому, як важлива ця фігура в житті дівчинки. Тому з самого народження мій чоловік залучений у всі процеси, пов'язані з вихованням Софії. У нас немає суто "жіночих" або суто "чоловічих" обов'язків: тато завжди на зв'язку з донькою, всі дні тижня", - розповіла Санта.

Ще слід приділяти увагу самооцінці дитини і її прийнятті себе.

"я з самого початку виховую в ній прийняття себе і часто кажу їй, що вона красуня і розумниця. На мій погляд, дуже важливо виховувати любов до себе з самого народження", - поділилася зірка.

Підписники артистки розчулюються ніжному кадру з малятком і дякують їй за мудрі слова.

Любов, участь і ще б додала повагу. До дитини, як до особистості, і, звичайно, між батьками

Як можна так бути схожою на батька?

Маленька лялечка

Щасливі люди - це коли є родинам і вона щаслива і це головне!

Безумовна любов і прийняття

Яка вона у вас сладуличка

Згодна на всі 100%

Вона і справді неймовірна. Красуня і напевно не менша розумниця. Коли будуть діти, хотілося б діяти саме таким принципам, спасибі

дуже Мило, ви красуні

татова доча

Яка гарненька

Солодка неможливо

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