Довелося вибирати: за серце Холостяка бореться зірка фільмів для дорослих Настя

Учасниця нового сезону проекту Холостяк Анастасыя Распутіна (вона ж екс-порноактриса Адель Асанті) не приховує своє минуле і може відкрито розповідати про себе і колишню професійну діяльність. Дівчина з яскравою зовнішністю вирішила поспілкуватися з підписниками в соцмережі і розповісти правду про себе.

Настя відповіла в сторіз Instagram на питання фоловерів і розповіла про минуле та плани на майбутнє.

Після проекту Настя має намір вести блог про секс, більше того – хоче освоїти професію сексолога і допомагати людям.

"На даний момент я в очікуванні навчання, через проекту не можу вчитися на сексолога. Довелося вибирати. Я сподіваюся, що зробила в цей раз правильний вибір", - зазначає вона.

Настя Распутіна (фото: instagram.com/adelasantyxx)

Повертатися в порно-індустрію дівчина не має наміру, але від свого минулого не відмовляється і не приховує його. Вона зазначає, що знімалася винятково в Європі і об'їздила 24 країни світу.

Настя Распутіна (фото: instagram.com/adelasantyxx)

"Без мого минулого не було б майбутнього... А навіщо щось приховувати? Все таємне стає явним, завжди", - переконана Настя.

А ось про те, чи впізнав її холостяк Михайло Заливако, Насті залишається тільки здогадуватися. Раніше у неї були стосунки лише з колегами по цеху – акторами фільмів для дорослих.

Настя Распутіна (фото: instagram.com/adelasantyxx)

Дівчина не приховує, що вдавалася до допомоги пластичних хірургів, а також відповіла на дуже пікантне питання: яка максимальна кількість партнерів у неї була одночасно? "П'ять", – написала екс-зірка фільмів для дорослих.