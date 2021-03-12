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Пришлось выбирать: за сердце Холостяка борется звезда фильмов для взрослых Настя

Новина українською → Пятница 12 марта 2021 13:42
Пришлось выбирать: за сердце Холостяка борется звезда фильмов для взрослых Настя Настя Распутина (фото: instagram.com/adelasantyxx)
Автор: Lite

Участница нового сезона проекта Холостяк Анастасия Распутина (она же экс-порноактриса Адель Асанти) не скрывает свое прошлое и может открыто рассказывать о себе и бывшей профессиональной детятельности. Девушка с яркой внешностью решила пообщаться с подписчиками в соцсети и рассказать правду о себе.

Настя ответила в сториз Instagram на вопросы фолловеров и рассказала о воем прошлом и планах на будущее.

После проекта Настя намерена вести блог о сексе, более того – хочет освоить профессию сексолога и помогать людям.

"На данный момент я в ожидании учебы, из-за проекта не могу учиться на сексолога. Пришлсь выбирать. Я надеюсь, что сделала в этот раз правильный выбор", - отмечает она.

Пришлось выбирать: за сердце Холостяка борется звезда фильмов для взрослых Настя

Пришлось выбирать: за сердце Холостяка борется звезда фильмов для взрослых Настя

Настя Распутина (фото: instagram.com/adelasantyxx)

Возвращаться в порно-индустрию девушка не намерена, но от своего прошлого не отказывается и не скрывает его. Она отмечает, что снималась исключительно в Европе и объездила 24 страны мира.

Пришлось выбирать: за сердце Холостяка борется звезда фильмов для взрослых Настя

Пришлось выбирать: за сердце Холостяка борется звезда фильмов для взрослых Настя

Пришлось выбирать: за сердце Холостяка борется звезда фильмов для взрослых Настя

Пришлось выбирать: за сердце Холостяка борется звезда фильмов для взрослых Настя

Настя Распутина (фото: instagram.com/adelasantyxx)

"Без моего прошлого не было бы будущего… А зачем что-то скрывать? Все тайное становится явным, всегда", - убеждена Настя.

А вот о том, узнал ли ее холостяк Михаил Заливако, Насте остается только догадываться. Ранее у нее были отношения только с коллегами по цеху – актерами фильмов для взрослых.

Пришлось выбирать: за сердце Холостяка борется звезда фильмов для взрослых Настя

Пришлось выбирать: за сердце Холостяка борется звезда фильмов для взрослых Настя

Настя Распутина (фото: instagram.com/adelasantyxx)

Девушка не скрывает, что прибегала к помощи пластических хирургов, а также ответила на весьма пикантный вопрос: какое максимальное колличество партнеров у нее было одновременно? "Пять", – написала экс-звезда фильмов для взрослых.

Напомним, что на проекте Холостяк 11 уже произошел первый поцелуй.

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