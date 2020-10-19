Пробуємо повторити: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала, з чим носити наймодніші черевики сезону

Роузі Хантінгтон-Уайтлі давно заслужила звання ікони стилю, луками моделі захоплюються мільйони і намагаються переймати її манеру одягатися. На цей раз Роузі нагадала, що чоботи на широкій підошві, які в тренді вже пару сезонів, особливо гармонійно виглядають з класичним пальто.

Модель запостила на своїй сторінці в Instagram фото, де вона одягнена в білі штани і світле, їм в тон, пальто, а доповнила образ стильними напівчоботами без підборів на грубій підошві. Завдяки контрасту класики і рок-стилю лук моделі вийшов неймовірно стильним і привабливим.

Роузі Хантінгтон-Уайтлі любить поєднувати стилі (фото: www.instagram.com/rosiehw/)

На знімках у Роузі стриманий макіяж,стилісти фотосесії зробили моделі стриманий макіяж, лише виділили брови і губи, а волосся просто залишили вільно спадати по плечах.

"Краса", "Наше натхнення", "Просто неймовірно", "Ти – номер один!", "Це неймовірно", - почали коментувати шанувальник моделі під її постом.

Нагадаємо, що днями молода мама порадувала фоловерів сімейними знімками: вона з Джейсоном Стетхемом і сином гуляють по Лондону.