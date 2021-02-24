Протрималася чотири дні: Настя Каменських зробила зізнання про сміливий експеримент із зовнішністю

Настя для наочності продемонструвала два фото, на одному з яких зображена з коротким акуратний манікюр, а на другому позує в худі тілесного кольору і хвалиться довгими нігтями з нейл-артом.

"Дівчата, у яких довгі нігті, як ви це робите? Це і правда дуже красиво і стильно, але особисто мені незручно. Як вам вдається швидко друкувати, тренуватися, одягатися, застібати прикраси, готувати, накладати макіяж і робити ще сотню щоденних речей? Без жартів, ви круті! Я протрималася 4 дні і зрозуміла, що мій ідеальний варіант - це короткий манікюр. А взагалі, завдяки цьому короткому досвіду я ще раз переконалася, як важливо бути тим, ким хочеться і носити те, що хочеться, що подобається і що підходить саме вам. Тому що кращий тренд на всі часи - це бути собою!" - підсумувала співачка.

Настя не змогла довго ходити з довгим манікюром (фото: instagram.com/kamenskux)

В коментарях підписниці співачки почали ділитися своїм досвідом і уподобаннями.