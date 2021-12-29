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"Просто ангел!"Лілія Подкопаєва зворушила рідкісними фото молодшої донечки

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Середа 29 грудня 2021 09:45
"Просто ангел!"Лілія Подкопаєва зворушила рідкісними фото молодшої донечки Лілія Подкопаєва (фото: instagram.com/podkopayeva_official)
Автор: Styler

У вересні 2019 року Лілія Подкопаєва народила другу дочку, яку назвала на честь бабусі – Евеліна. Олімпійська чемпіонка - багатодітна мама, адже ще ростить прийомного сина Вадима та біологічну доньку Кароліну.

Варто зазначити, що татом малятка став бізнесмен Ігор Дубінський, з яким гімнастка познайомилася в США. Спортсменка не любить виставляти на показ особисте життя, але вирішила опублікувати чарівний фотосет молодшої дівчинки.

На особистій сторінці в Instagram вона показала милу фотосесію Евеліни.

Малятко одягнене у святкову сукню з фатину з пишною спідницею і рукавами-крильцями. Вона посміхається, на обличчя падають сонячні промені, а її щаслива мама ловить дівчинку в свої обійми. Лілія і дочка зображені на березі водойми, вони граються в західному сонці, ніби не помічаючи камер.

&quot;Просто ангел!&quot;Лілія Подкопаєва зворушила рідкісними фото молодшої донечки

&quot;Просто ангел!&quot;Лілія Подкопаєва зворушила рідкісними фото молодшої донечки

&quot;Просто ангел!&quot;Лілія Подкопаєва зворушила рідкісними фото молодшої донечки

&quot;Просто ангел!&quot;Лілія Подкопаєва зворушила рідкісними фото молодшої донечки

Лілія зачарувала фотосесією з молодшою донькою (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

"Бережіть в собі своє безмежне море", - підписала щасливі сімейні кадри Лілія.

Підписники гімнастки тепло відреагували на її фото з донькою і завалили маму і малятко компліментами.

  • Солодкі курносики
  • Які мудрі очі
  • Яке диво
  • Маленька Лілі
  • Диво дитя
  • Така лялечка
  • Яка милашка
  • Яка чарівна
  • Просто ангел

Раніше шанувальники спортсменки помічали зовнішню схожість Евеліни і її знаменитої мами. Та й сама гімнастка говорила, що спочатку дівчинка була схожа на тата, а потім, у міру дорослішання, вже на неї.

До слова, влітку Лілія прилітала до Києва і навіть зробила пару знімків у центрі столиці зі старшою донькою Кароліною.

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Лилия Подкопаева
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