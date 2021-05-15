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Просто космос! Каменських спокусила апетитним бюст крупним планом

Автор: Lite

Настя Каменських не так давно повернулася зі спекотної Мексики, де відпочивала з мамою і подругами. А також знімалася в своєму реаліті "Девочки рулят". Артистка показувала фанам своє життя як на долоні, ділилася переживаннями і одкровеннями, змушуючи плакати і сміятися. Настя повернулася до Києва, але з собою забрала безліч яскравих спогадів і, звичайно ж, барвисті фото.

Так, вона поділилася парочкою з них на сторінці в Instagram.

Настя зробила пікантне селфі в променях сонця, в кадр крупним планом потрапив апетитний бюст співачки, яка для пляжного релаксу одягла соковитий рожевий купальник. Дівчина показала безліч витончених тонких золотих ланцюжків і вишуканий браслет з підвісками. Її волосся розвіває легкий бриз, артистка захотіла обійтися без косметики.

"Ще один прекрасний момент для спогадів", - підписала пікантне розслаблене фото співачка.

Настя захопила соковитим бюстом (фото: instagram.com/kamenskux)

"Настя, тобі казали що ти красива?"- відреагувала на спокусливі кадри Леся Нікітюк, яка раніше знімалася в кліпі зірки на завзятий трек "Девочки рулять".

Також Настю несподівано сплутали з її колегою і екс - "ВІА Грою" Ганною Сєдоковою. "Промениста Анна Седокова", - написав один з фоловерів артистки, але його тут же поправили.

  • Краса
  • Сексі
  • Розкішна
  • Прекрасна
  • Найкрасивіша з найкрасивіших дівчат світу!
  • Класний купальник
  • Анастасія, ви просто космос
  • Настю, неперевершена

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських підкорила виходом на червону доріжку престижної української музичної премії в атласному міні з оригінальним декором.

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Новини України Настя Каменських