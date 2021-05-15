Просто космос! Каменських спокусила апетитним бюст крупним планом

Настя зробила пікантне селфі в променях сонця, в кадр крупним планом потрапив апетитний бюст співачки, яка для пляжного релаксу одягла соковитий рожевий купальник. Дівчина показала безліч витончених тонких золотих ланцюжків і вишуканий браслет з підвісками. Її волосся розвіває легкий бриз, артистка захотіла обійтися без косметики.

"Ще один прекрасний момент для спогадів", - підписала пікантне розслаблене фото співачка.

Настя захопила соковитим бюстом (фото: instagram.com/kamenskux)

"Настя, тобі казали що ти красива?"- відреагувала на спокусливі кадри Леся Нікітюк, яка раніше знімалася в кліпі зірки на завзятий трек "Девочки рулять".

Також Настю несподівано сплутали з її колегою і екс - "ВІА Грою" Ганною Сєдоковою. "Промениста Анна Седокова", - написав один з фоловерів артистки, але його тут же поправили.