Просто красуня: Лілія Ребрик показала, як модно одягатися цієї зими

Лілія Ребрик славиться не тільки своїм акторським талантом, умінням вести тв-програми і, звичайно, дикою сімейкою, яка раз за разом дружно веселить мережу різними "витівками". Також шанувальники відзначають і просто обожнюють яскравий стиль знаменитості. Ліля часто ділиться знімками в різноманітних нарядах, надихаючи шанувальників змінюватися і завжди виглядати вишукано і в той же час кежуал.

В цей раз Ребрик показала, як модно одягатися взимку 2020-2021: біла дублянка, білий шарф, білі черевики, в тон всьому наряду, з "аглі" підошвою, вільні спортивні штани сірого кольору і маленька чорна сумочка, в яку помістяться ключі від машини і гроші з телефоном.

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

"Прекрасна дублянка, де брали?", "Просто красуня", "Красуня", "Милота", "Я ваш шанувальник", - написали фолловери під знімком.

Нагадаємо, що знаменитість любить повеселитися, так, нещодавно Лілія Ребрик влаштувала вдома запальні танці. В домашньому спортивному костюмі - зате з якою розтяжкою! Лілія показала, на що здатна колишня гімнастка.