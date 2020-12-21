Просто лапочки: екс-"ВІА Гра" Міша Романова розчулила фанатів знімком з підрослим сином

Екс-"ВІА Гра" Міша Романова активно ділиться оновленнями зі своїми фоловерами у соцмережі. Зазвичай співачка робить анонси своїх нових проектів, ділиться творчістю, а ось особисте життя не поспішає виставляти напоказ. Правда, Міша радує фанатів знімками свого сина Мартіна.

На цей раз Романова показала нове фото, мама і малюк позують біля новорічної ялинки, біля каміна з подарунками. Вже Мартін одягнений у теплий костюм, так що можна гуляти по холодній погоді хоч до вечора. А ось Міша вбралася, як завжди, стильно: білі пальто і капелюх, бежеві чоботи-козаки, сумочка, в тон луку, через плече, співачка ніби зійшла з обкладинки модного глянцю.

Міша Романова (фото: instagram.com/misharomanova/)

Швидше за все, Мартіну дістався подарунок від святого Миколая, мама з сином вибралися в люди не просто так, на тлі видніються блискучі згортки. Міша привітала всіх зі святами і побажала, щоб серця фанатів були наповнені тільки радістю, приємними сюрпризами та чарами.

Фоловери залишилися в захваті від посту співачки - вони написали Міші масу коментарів, назвавши маму з сином "лапочками" і справжніми "мі-мі-мі".

Нагадаємо, що Міша Романова продемонструвала стильний образ, який варто повторити на Новий рік. Шикарні макіяж і укладання разом з нарядом зроблять свою володарку просто чарівною на будь-якій вечірці.