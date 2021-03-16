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Просто вогонь! Зухвала Нікітюк в крихітному топі і лосинах звела з розуму стрункими форами

Новость на русском → Вівторок 16 березня 2021 11:24
Просто вогонь! Зухвала Нікітюк в крихітному топі і лосинах звела з розуму стрункими форами Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Леся Нікітюк нещодавно повернулася зі Стамбула, де їй провели повне обстеження організму. Ведуча порадувала новинами – у неї все добре і відмінне здоров'я. Звичайно ж, не обійшлося без яскравих фотосетів біля Босфору і на тлі місцевих визначних пам'яток. Поверунувшись додому, Леді Ле продовжила радувати шанувальників і показала зухвале фото в пікантному аутфіті.

Леся опублікувала звабливий кадр на особистій сторінці Instagram.

Вона розташувалася на дивані з рушником на голові. На Лесі – крихітний чорним топ і шкіряні лосини. У такому вбранні легко роздивитися стрункі форми телезірки і її плоский животик. Леді Ле воліла легкий макіяж з перламутровим блиском на губах і в якості аксесуарів обрала широкі золоті сережки-кільця.

"....трошки дерзості, а то шось останнім часом я дуже світла і гарна дівчинка в інстаграм", - залишила пояснення до гарячого фото Леся.

Просто вогонь! Зухвала Нікітюк в крихітному топі і лосинах звела з розуму стрункими форами

Леся поділилася зухвалим фото (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники оцінили її сміливий лук і і обрушили на Леді Ле цунамі щирих компліментів, а також почали допитуватися не секрет стрункості.

  • Красуня
  • Ви просто вогонь
  • Шикарна
  • Ти сексі, Леся
  • Як завжди шикарна
  • Як підтримуєш форму?
  • Леся, як себе тримати у такій чудовій формі? Як вам вдалося схуднути?

До речі, в недавньому інтерв'ю Леся заявила, що готова знятися в еротичному фотсеті на пам'ять. Зед зараз вона знаходиться у відмінній формі і їй хотілося б зафіксувати цей момент. У дитинстві і юності Леся професійно займалася спортом, тому може похвалитися підтягнутим пружним тілом і силою духу.

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