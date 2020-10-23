Просто вогонь: напівгола Лобода в чорному бікіні вразила мережу ідеальною фігурою

Лобода в жовтні відсвяткувала свій день народження, популярна українська співачка вирішила відзначити подію романтичною фотосесією, яку вона влаштувала у ванній. А тепер Світлана, схоже, повернулася в літо: у своєму мікроблозі артистка продемонструвала жаркі фото з пляжу в одному купальнику.

Лобода показала ідеальну фігуру (фото: instagram.com/lobodaofficial/)

На знімках, які запостила співачка, вона стоїть у мікробікіні чорного кольору і чорному капелюсі, образ доповнюють прикраси-намиста і чорні окуляри на півобличчя. Одне фото - кольорове, інше - чорно-біле.

"Чим ближче до кінця відпочинок, тим солодші промені сонця. Засмага або благородна блідість? Що обираєте ви?", - написала співачка, влаштувавши опитування між своїми шанувальниками, які більше були захоплені ідеальними формами своєї улюбленої артистки.

"Шикарна фігура", "Своїм луком Ви затьмарили Сонце", "Просто вогонь", - не стримували емоцій фолловери, скаржачись між справою на пробки і холод.

Нагадаємо, що Лобода на свій день народження захопила мережу стрункими ногами в ніжно-рожевому платті з чорним ліфом з високим розрізом.