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Просто приголомшлива: 47-річна Пенелопа Крус демонструє бездоганну фігуру

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Середа 11 серпня 2021 22:31
Просто приголомшлива: 47-річна Пенелопа Крус демонструє бездоганну фігуру Пенелопа Крус (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)
Автор: RBC.UA

Пенелопа Крус показала чергове фото, зроблене для рекламної кампанії відомого косметичного бренду Lancôme. Його обличчям іспанська красуня стала вже давно. Але з кожним разом фанати дивуються: як вдається Крус виглядати все красивіше і красивіше?

Новий знімок вона запостила днями, і він просто підкорив мережу.

Пенелопа Крус на фото постала в образі спокусливої блондинки. Вона одягла чорний топ, сині джинси з білим ременем, а з аксесуарів вибрала великі золотисті сережки-кільця, а також браслет у вигляді ланцюга. Вона стоїть на тлі західного неба, загадково дивлячись вдалину. Світле волосся знаменитості розпушене по плечах, бездоганні риси обличчя підкреслені легким мейк-апом. На знімку зірці легко даси років на 10 менше реального віку.

Просто приголомшлива: 47-річна Пенелопа Крус демонструє бездоганну фігуруПенелопа Крус в новому образі (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)

Фанати відзначили квітучу красу Пенелопи Крус численними лайками і зізнаннями в коханні. Багато хто відзначає, що вона "ідеальна" і "просто приголомшлива", а з роками стає тільки красивіше.

Раніше ми писали про подругу Пенелопи - 54-річну Сальму Хайєк, яка також славиться своєю вічною молодістю.

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