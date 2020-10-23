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Просто шик: Катя Осадча в спокусливому купальнику надихнула гарячим фото з відпочинку

Новость на русском → П'ятниця 23 жовтня 2020 16:31
Просто шик: Катя Осадча в спокусливому купальнику надихнула гарячим фото з відпочинку Катя Осадча (instagram.com/kosadcha/)
Автор: Lite

Ведуча показала гаряче фото з відпочинку

Катя Осадча та її чоловік Юрій Горбунов розповіли, що побували в унікальному місці на Київщині: так що ловіть ідею, де набратися вражень, поки немає можливості їхати в Європу.

А на цей раз ведуча вирішила помріяти і надихнула прихильників у своєму мікроблозі розповісти, куди кому хотілося б відправитися на відпочинок, якщо б не коронавірус.

Ведуча запостила знімок, на якому вона сидить в спокусливому купальнику на яхті посеред моря. Капелюх і окуляри зробили образ ведучої просто лакшері. Катя сміється в камеру, ведуча виглядає задоволеною і розслабленою.

Просто шик: Катя Осадча в спокусливому купальнику надихнула гарячим фото з відпочинкуКатя Осадча надихнула шанувальників на мрії про відпустку (фото: instagram.com/kosadcha/)

"Треба на море. Або в Париж. Різні місця, але поки майже однаково недосяжні. Фото заряджене на виконання бажань, а де б ви хотіли зараз опинитися?", - написала ведуча.

У відповідь на пост Каті фолловери стали писати про свої мрії відправитися в подорожі і висловлювати сподівання, що скоро їх вдасться здійснити. А також не забули написати, що віглядає Осадча шикарно.

Нагадаємо, що нещодавно Катя веселилася зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим, демонструючи, як чоловік знімає контент для TikTok.

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