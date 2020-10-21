Просто шикарна: Оля Полякова вразила мережу новим селфі в стилі жінки-вамп

Оля Полякова, яка нещодавно влаштувала скандал в прямому ефірі, на цей раз порадувала шанувальників шикарним селфі в своєму Instagram. Зірка запостила фото і поцікавилася у фоловерів, які поновлення вони хотіли б бачити на сторінці зірки.

"Давно у стрічці селфі не було.. що постити? Фото в купальнику, стрітлуки, селфі, або професійні?", - написала зірка. Поки шанувальники обирають свій варіант, Полякова почала з селфі.

Оля Полякова порадувала шанувальників стильним селфі (фото: instagram.com/polyakovamusic/)

На фото у артистки шикарний макіяж в стилі жінки-вамп: червоні губи, стрілки на очах, млосні вії, підведені брови. Легка голлівудська хвиля на волоссі чудово доповнює образ.

Шанувальники залишилися задоволені вибором співачки запостити портретне фото і тут же засипали її захопленими компліментами:

"Сонце, твоя краса не має кордонів, це як книга з мільйоном сторінок", "Оля, вы гарна така. Просто шикарно!", "Захоплююся Вами! Розумниця і красуня! "Будь-який спосіб і будь-яке фото, а краще – все відразу".

Нагадаємо, що учасниця шоу "Танці з зірками", хореограф Ілона Гвоздьова заявила, що ніколи не зніметься оголеною, тому що вона не Оля Полякова.