Просто і стильно: 54-річна Сальма Хайек в облягаючому вбранні захопила витонченою фігурою

Цього разу вона зробила стриманий образ для вечері в колі рідних. Фото вона присвятила рідній країні.

"Думаючи про мою прекрасну і улюлену Мексику", - написала актриса, позуючи на фото з красномовно розкинутими руками і щасливою посмішкою. Пост вона зробила на честь Сінко де Майо (ісп. Cinco de mayo - п'яте травня) - національного свята Мексики на честь перемоги Мексиканських військ у битві при Пуебло 5 травня 1862 р.

Сальма Хайек - відмінна господиня (фото: instagram.com/salmahayek)

Сальма вибрала для вечері лаконічний образ, який підкреслив її розкішну фігуру. Чорний джемпер і облягаюча спідниця в темних відтінках - кращий варіант, коли потрібно виглядати стильно і стримано. Велике намисто на її шиї нагадало чотки, що додало вбранню символічну нотку.

Шоколадного відтінку волосся спекотна кінодіва розпустила по плечах і зробила макіяж з яскравими губами. Виглядала Сальма, як завжди, незрівнянно, за що отримала масу похвал від армії фанатів.