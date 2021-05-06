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Просто і стильно: 54-річна Сальма Хайек в облягаючому вбранні захопила витонченою фігурою

Новость на русском → Четвер 06 травня 2021 21:21
Просто і стильно: 54-річна Сальма Хайек в облягаючому вбранні захопила витонченою фігурою Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)
Автор: Lite

Сальма Хайек - велика любителька стильних образів. Дружина власника модної імперії Франсуа-Анрі Піно завжди вибирає стильні речі, які вміє правильно піднести.

Цього разу вона зробила стриманий образ для вечері в колі рідних. Фото вона присвятила рідній країні.

"Думаючи про мою прекрасну і улюлену Мексику", - написала актриса, позуючи на фото з красномовно розкинутими руками і щасливою посмішкою. Пост вона зробила на честь Сінко де Майо (ісп. Cinco de mayo - п'яте травня) - національного свята Мексики на честь перемоги Мексиканських військ у битві при Пуебло 5 травня 1862 р.

Просто і стильно: 54-річна Сальма Хайек в облягаючому вбранні захопила витонченою фігурою

Сальма Хайек - відмінна господиня (фото: instagram.com/salmahayek)

Сальма вибрала для вечері лаконічний образ, який підкреслив її розкішну фігуру. Чорний джемпер і облягаюча спідниця в темних відтінках - кращий варіант, коли потрібно виглядати стильно і стримано. Велике намисто на її шиї нагадало чотки, що додало вбранню символічну нотку.

Шоколадного відтінку волосся спекотна кінодіва розпустила по плечах і зробила макіяж з яскравими губами. Виглядала Сальма, як завжди, незрівнянно, за що отримала масу похвал від армії фанатів.

До слова, раніше актриса показала фото в купальнику з молодості. Такий гарячий контент прото звів мережу з розуму.

А подруга Сальми - Пенелопа Крус - нещодано продемонструвала, яку стрижку потрібно зробити цього літа.

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