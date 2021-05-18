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Просто і стильно: Кендалл Дженнер показала безпрограшний образ на кожен день

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Каліфорнія, Вівторок 18 травня 2021 18:24
Просто і стильно: Кендалл Дженнер показала безпрограшний образ на кожен день Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)
Автор: Lite

Кендалл Дженнер зараз зайнята розкручуванням і просуванням свого бренду текіли 818. Але і про стильні луки не забуває.

Новий з них примітний тим, що відмінно підійде на кожен день.

"Який неймовірний досвід я отримала, дізнавшись про це прекрасне місце, його прекрасну культуру і красивих людей! @drink818 запущений в Каліфорнії... Ми будемо працювати і в інших частинах США все літо, будьте обережні!!!",- написала супермодель, опублікувавши цілу галерею знімків.

Просто і стильно: Кендалл Дженнер показала безпрограшний образ на кожен деньПросто і стильно: Кендалл Дженнер показала безпрограшний образ на кожен деньПросто і стильно: Кендалл Дженнер показала безпрограшний образ на кожен деньПросто і стильно: Кендалл Дженнер показала безпрограшний образ на кожен деньКендалл Дженнер в новому образі (фото: instagram.com/kendalljenner)

Кендалл позує в класичних темно-синіх джинсах з високою посадкою, а також білому кроп-топі. Зверху дівчина накинула смугасту сорочку. Завершили образ черевики-козаки і капелюх. З аксесуарів Дженнер також підібрала великі сережки і кільця. Образ вийшов простим і комфортним - те, що треба на кожен день. Надихаємося!

Раніше Кендалл Дженнер покаазла чудову фігуру на гарячому фото.

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