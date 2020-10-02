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Просто світиться: Кейт Міддлтон в улюбленій сукні життєрадісного відтінку підкорила мережу красою

Новость на русском → П'ятниця 02 жовтня 2020 17:32
Просто світиться: Кейт Міддлтон в улюбленій сукні життєрадісного відтінку підкорила мережу красою Кейт Міддлтон і принц Уїльям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)
Автор: Ольга Турчанікова

Подружжя влаштувало відеоконференцію

Кейт Міддлтон і принц Уїльям стали учасниками чергової важливої зустрічі. Цього разу вони влаштували онлайн-переговори з австралійськими рятувальниками, які були задіяні в боротьбі з руйнівними пожежами. Пізніше до віртуального мітингу приєдналися і представники малого бізнесу, яким довелося нелегко у зв'язку з пандемією. Примітно, що одним з учасників онлайн-івенту стала і маленька коала. Тваринка дивом вижила після лісових пожеж, а тому стала справжнім символом позитивних змін.

Герцоги вийшли на відеозв'язок (відео: instagram.com/kensingtonroyal)

Коала сиділа на руках у власниці парку дикої природи Даної Мітчелл. І герцогиня Кембриджська, яка обожнює тварин, просто не змогла стримати свого захвату. "До чого ж вона мила!", – захопилася Кейт Міддлтон. Новина про те, що популяція коал скоротилася від 60-80 тисяч до 5-10 стала справжнім потрясінням для неї.

Незвичайний відеодзвінок, частину якого представники прес-служби виклали на офіційній сторінці Кенсінгтонського палацу в Instagram, неймовірно порадував шанувальників акканута. Вони відзначили, що це один з найбільш зворушливих постів. Не обійшли фоловери стороною і образ британської ікони стилю.

Просто світиться: Кейт Міддлтон в улюбленій сукні життєрадісного відтінку підкорила мережу красоюКейт вже виходила в світ у цій сукні (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Для відеочату знаменитість обрала одну зі своїх улюблених суконь від італійського бренду Dolce & Gabbana. У ній Міддлтон з'являлася на Уімблдоні 2 роки тому. Яскраво-жовте, з короткими рукавами і підкресленою лінією талії, плаття зробило герцогиню просто чарівною. Чудово доповнили образ дружини принца Уїльяма витягнуте на браш волосся і легкий макіяж в натуральних тонах. "Кейт так красиво в жовтому", "Діана б пишалася герцогами", "Що за пара! Такі ідеальні!", "Вона просто світиться", – пишуть знаменитому подружжю фанати в мережі.

Нагадаємо, раніше Кейт Міддлтон відвідала юних скаутів, куди вирушила в комфортному вбранні.

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