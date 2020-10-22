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Просто чарівна: Даша Астаф'єва з глибоким декольте позує в напівтемній кімнаті

Новость на русском → Четвер 22 жовтня 2020 22:13
Просто чарівна: Даша Астаф'єва з глибоким декольте позує в напівтемній кімнаті Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva/)
Автор: Lite

Співачка поділилася відвертим знімком

Даша Астаф'єва ніколи не славилася скромністю, співачка і модель часто ділиться з фоловерами гарячими фото - і шанувальники завжди з радістю коментують і лайкають їх. Даша в черговий раз розбурхала мережу млосним фото в своєму Instagram.

Співачка запостила знімок, на якому вона лежить в напівоголеному вигляді з глибоким декольте і млосно дивиться в камеру. Фото зроблено в напівтемній кімнаті, що додає картинці атмосферності.

Просто чарівна: Даша Астаф'єва з глибоким декольте позує в напівтемній кімнатіДаша Астаф'єва захопила своєю красою прихильників (фото: instagram.com/da_astafieva/)

"Давайте визначимо тему посту, корисного і цікавого для вас", - запропонувала Даша своїм шанувальникам, адже житейської мудрості співачці не займати, як і краси.

"Навіщо ці тексти. На цій сторінці ми вами просто милуємося", "Улюблена Даша", "Найвродливіша жінка з прекрасною родимкою", "Шалене фото, тепле", - крім пропозицій для теми поста, на Дашу посипалися компліменти від шанувальників.

Нагадаємо, що экс-учасниця Nikita поділилася відвертостями про особисте життя Даші Астаф'євої у своєму недавньому інтерв'ю.

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