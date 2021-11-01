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Просто жах: топ-7 найбезглуздіших образів на Хеллоуїн від зірок шоу-бізнесу

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Понеділок 01 листопада 2021 15:58
Просто жах: топ-7 найбезглуздіших образів на Хеллоуїн від зірок шоу-бізнесу Гаррі Стайлз (фото: instagram.com/harrystyles)
Автор: Ольга Турчанікова

Хеллоуїн - свято, коли всі одягаються в костюми нечисті, від милих привидів до монстрів, а також просто відомих персонажів. Здавалося б, тематика дозволяє політ фантазії, а значить, з нарядом перестаратися складно. Але деяким зірка шоу-бізнесу це все ж вдалося.

Пропонуємо добірку найдивніших образів знаменитостей до Дня Всіх Святих, який пройшов в минулі вихідні.

Просто жах: топ-7 найбезглуздіших образів на Хеллоуїн від зірок шоу-бізнесуВінні Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)Просто жах: топ-7 найбезглуздіших образів на Хеллоуїн від зірок шоу-бізнесуХайді Клум з чоловіком (фото: instagram.com/heidiklum)

Просто жах: топ-7 найбезглуздіших образів на Хеллоуїн від зірок шоу-бізнесуРіу Уізерспун (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

Просто жах: топ-7 найбезглуздіших образів на Хеллоуїн від зірок шоу-бізнесуГаррі Стайлз (фото: instagram.com/harrystyles)

Просто жах: топ-7 найбезглуздіших образів на Хеллоуїн від зірок шоу-бізнесуТейлор Свіфт (фото: instagram.com/taylorswift)

Просто жах: топ-7 найбезглуздіших образів на Хеллоуїн від зірок шоу-бізнесуКеті Перрі (фото: instagram.com/katyperry)

Просто жах: топ-7 найбезглуздіших образів на Хеллоуїн від зірок шоу-бізнесуКендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)

Також ми писали про 3 найчарівніших вбрання Кейт Міддлтон на різдвяну вечірку.

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