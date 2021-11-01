Просто жах: топ-7 найбезглуздіших образів на Хеллоуїн від зірок шоу-бізнесу
Хеллоуїн - свято, коли всі одягаються в костюми нечисті, від милих привидів до монстрів, а також просто відомих персонажів. Здавалося б, тематика дозволяє політ фантазії, а значить, з нарядом перестаратися складно. Але деяким зірка шоу-бізнесу це все ж вдалося.
Пропонуємо добірку найдивніших образів знаменитостей до Дня Всіх Святих, який пройшов в минулі вихідні.
Вінні Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)Хайді Клум з чоловіком (фото: instagram.com/heidiklum)
Ріу Уізерспун (фото: instagram.com/reesewitherspoon)
Гаррі Стайлз (фото: instagram.com/harrystyles)
Тейлор Свіфт (фото: instagram.com/taylorswift)
Кеті Перрі (фото: instagram.com/katyperry)
Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)
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