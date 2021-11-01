Прояв інстинктів: Огнєвіч ошелешила особистим зізнанням і здивувала екс-учасника "Холостячки 2"

Сьомий випуск реаліті "Холостячка 2" ознаменувався романтикою і конфліктами між учасниками, а Златі Огнєвіч непросто далося рішення попрощатися з "принцом на білому коні" - стоматологом Романом Васильєвим. Вона навіть назвала крайню Церемонію троянд - церемонією сліз. Але співачка рухається далі і шукає того самого, а поки ділиться з шанувальниками думками про особисте.

Злата зазначила, що на написання поста її наштовхнули блогери, які роблять різні магічні розклади на картах і езотеричні прогнози на "Холостячку 2".

"Якийсь час я була релігійною (дитинство і шкільні роки), потім - глибокою атеїсткою, після трапився ряд подій і я остаточно зрозуміла, що мені близько", - розповіла про особисті трансформації співачка.

Злата Огневич висловилася на одвічну тему (фото: instagram.com.zlata ognevich)

"Я не вірю в карти Таро, всілякі розклади, порчі/привороти, нумерологію. Я не ходжу до церкви, хоча дуже люблю їсти паску на свято і бачити щасливі обличчя (не від вина, а просто - від радості). Свої сни розцінюю як діалог з підсвідомістю і прояв інстинктів, в тому числі - самозбереження. Так як наша підсвідомість знає набагато більше відповідей, ніж ми думаємо", - розповіла артистка.

Злата підкреслила, що вірить в науку і сучасні технології, у вчених, які стоять на порозі відкриттів і працюють в лабораторіях або освоюють космос. Вона переконана, що кожна людина сама творець своєї долі, і здатна створювати її завдяки власним думкам і переконанням.



Злата вірить в силу думки і переконань (фото: instagram. com. zlata ognevich)

"Кожен з нас здатний творити чудеса. Своїм вибором, поведінкою, життєвими цінностями і справжніми вчинками. Я вірю, що сила думки здатна піднімати нас і вести далі, але і ця ж сила думки може привести до глибоких хвороб. Думок людини достатньо, щоб поліпшити якість життя, втілити цілі і бути повноправним господарем свого життя!"- підсумувала Злата.

Також в коментарях під постом вона додала, що раніше дійсно зверталася до тарологів, але зараз її світогляд кардинально змінився, а для роботи з несвідомим досить звернутися до хорошого психотерапевта.

Злата розбурхала мережу міркуваннями на тему віри і езотерики (фото: instagram. com. zlata ognevich)

Під постом Злати відзначився екс-учасник "Холостячки 2" Вінченцо Дулепа. Він заявив, що повністю розділяє погляди співачки. "Поділяю і підтримую! Ось прям один в один. Здивований", - зізнався він. "Спасибі", - відреагувала зірка.

Але не всі розділили погляди співачки і коментарі під її постом перетворилися на справжню дискусію.