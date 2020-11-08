У прозорій сукні і замшевих ботфортах: Надія Мейхер спокусила мережу пікантними фото

Екс-"ВІА Гра" показала спекотні кадри

Надія Мейхер одна з претенденток на перемогу у проекті Танці з зірками 2020. Вона вражає глядачів видовищними номерами, гнучкістю, пластичністю, почуттям ритму і сексуальністю. Екс-"ВІА Гра" завжди вважалася гарячою брюнеткою і постійно підтверджує свій статус спокусниці. Серія її палких фото стали тому підтвердженням.

На пікантних кадрах в Instagram вона позує в короткій білій прозорій сукні з рюшами і воланами, на ногах – черевики з тонкими ремінцями, оповитими навколо щиколотки, на голові – крислатий капелюх. На іншому кадрі Надія сидить, спершись об стіну, акцент - на її стрункі ніжки в ботфортах і тату на стегні, в руках – оригінальна чорний капелюх з бахромою.

На ще одному знімку зірка сидить на столі, кокетливо високо піднявши довгу атласну спідницю, на шиї – ажурний чокер, на голові – червоний капелюх.

Надія Мейхер зачарувала спокусливою фотоподборкой (фото: instagram.com/nadyameiher)

"Кругообіг життя... Ніщо не зупинить світанок, як ніщо не зупинить захід... Як ніхто і ніщо не може зупинити нас бути щасливими, пливучи по бурхливій річці Життя!" - підписала пікантні знімки Надія.

Фолловери зірки прийшли в повний захват.

Просто неможливо Чудова!

Нереальна красуня

Приголомшливо

Богиня

Талантище

Неймовірні фото! Шикарна!

Справжня

Дівчина-вогонь

Прекрасна

Ви чудова

Нагадаємо, що раніше Надія Мейхер в кімоно спокусила одночасно суворим і хвилюючим образом.