ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У чорному кімоно з відвертим декольте: Надія Мейхер вразила фанатів гарячими знімками

Новость на русском → Середа 04 листопада 2020 19:01
У чорному кімоно з відвертим декольте: Надія Мейхер вразила фанатів гарячими знімками Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher/)
Автор: Lite

Надія Мейхер поділилася відвертими знімками

Надія Мейхер - одна з найяскравіших учасниць проекту "Танці з зірками 2020". Співачка підкорює своїми артистичними талантами та красою, що не дивно - Надія завжди славилася своєю шикарною фігурою. Правда, після танців на головному майданчику країни артистка скинула пару кіло і, що особливо засмутило Мейхер, схудла... в грудях. "Об'єм грудей став, о Боже, 88. А було набагато більше", - поскаржилася Мейхер.

На цей раз Надія відпочиває від ефірів і порадувала своїх фоловерів в Instagram новими знімками, на яких співачка демонструє шикарні вбрання своєї власної лінії одягу. Чорний халатик-кімоно з відвертим декольте доповнила зачіска в японському стилі у вигляді високого пучка, вишукані прикраси, довгі чорні сережки і чорний кулончик, чудово підійшли до ажурної білизни і поясу.

У чорному кімоно з відвертим декольте: Надія Мейхер вразила фанатів гарячими знімкамиУ чорному кімоно з відвертим декольте: Надія Мейхер вразила фанатів гарячими знімкамиНадія Мейхер позує у відвертому кімоно (фото: instagram.com/nadyameiher/)

Нагадаємо, нещодавно співачка вразила шанувальників своїм стильним осіннім луком, вона показала, як носити плащ з її особистої колекції. Пристрасна і зухвала, Надія Мейхер позує на високих підборах і у відвертій сукні з розрізами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Танці з зірками Надія Мейхер Танцы со звездами
Скандали тижня
Скандали тижня
Танці з зірками: інтриги шоу
Танці з зірками: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Кернеса переобрали мером Харкова
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Кернеса переобрали мером Харкова