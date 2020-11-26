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У прозорому топі і шкіряних шортах: зухвала Настя Каменських зробила особисте зізнання

Новость на русском → Четвер 26 листопада 2020 16:39
У прозорому топі і шкіряних шортах: зухвала Настя Каменських зробила особисте зізнання Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Ольвія Агаркова

Співачка показала палітру свого настрою

Настя Каменських обожнює приміряти обновки, ходити на шопінг і поповнювати гардероб новими трендовими речами. Вона із задоволенням демонструє свої модні образи шанувальникам в Instagram. На свіжих фото Настя показала, як носити кроп-топ і актуальні шкіряні шорти.

Співачка зробила виразний макіяж з нюдовою помадою. Вона одягла прозорий молочний топ з довгим рукавом і чорні шорти з оригінальними деталями – шнурівкою спереду та з боків і металевими блискавками. На кожному з трьох фото Настя демонструє різний настрій.

У підпису до кадрів артистка пообіцяла випустити днями новий сингл про сильні і всепоглинаючі почуття і розповісти свою інтимну історію. До речі, свіжий трек написаний у співавторстві з чоловіком зірки Потапом, який є незмінним автором її хітів.

У прозорому топі і шкіряних шортах: зухвала Настя Каменських зробила особисте зізнання

У прозорому топі і шкіряних шортах: зухвала Настя Каменських зробила особисте зізнання

У прозорому топі і шкіряних шортах: зухвала Настя Каменських зробила особисте зізнання

Настя Каменських показала зухвалий образ (фото: instagram.com/kamenskux)

"Я ніколи раніше відкриваюся перед вами і мені дуже хочеться, щоб ви теж відкрили себе цього вайбу", – заінтригувала співачка.

Шанувальники з цікавістю відреагували на анонс. А також не залишили Настю без похвали.

  • Красуня
  • Круто!
  • Вогонь
  • Настя, ти супер
  • Настя, а ти красива
  • Ось тут класнюча
  • Шикарна, як завжди
  • Неймовірні Настині шортики з безліччю застібок!
  • Прекрасна!

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських показала дуже особисте відео з коханим чоловіком.

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