В прозорій блузі та екстраміні: зухвала Каменських в рожевому Кадилаку влаштувала парад сміливих луків

У кліпі зірка змінила відразу кілька яскравих образів. Вона постала в спортивному луці – вільній блакитній футболці і срібних велосипедках. В авто артистка сидить в більш сміливому аутфіті – повністю прозора водолазка і лакові трендові штани. Також Настю можна побачити в пікантному міні і гетрах. В "салон краси" вона вирушила в бірюзовому луці – сукня в білизняному стилі, прозора фатиновая накидка-халат з пір'ям і човники.

Настя зізналася, що у відео вона хотіла створити атмосферу "жіночої банди", "дівочої тусовки", "всесвіту дівчаток".

"У нас вийшло зіставити дві радикально різні концепції - жіночий світ у рожевих тонах у поєднанні з зухвалим і самовпевненим поведінкою дівчаток в кадрі. В результаті ми зняли жіночий маніфест 2021 року і крутий вайб для всіх дівчат", - похизувалася результатами зірка.

Настя показала соковиті образи з 2000-х (фото: прес-служба співачки)

До речі, спеціально для кліпу за 2 дні до зйомок у павільйон доставили рожевий Кадилак. "Під замовлення в майстерні для одного кадру ми робили кран, який дозволяв нам проїхати у вікно і міг створити обертання, які бачимо в кліпі", - розкрила секрет видовищного кадру співачка.

У кліпі Насті знялися її зіркові подружки - Леся Нікітюк, Даша Астаф'єва, дизайнер Ганна Завгородня і блогер-мільйонник Таня Парфильєва.

Яскраві дівчата немов зійшли з обкладинок модних журналів початку 2000-х. Вони красувалися у кадрі в трендових кольорах, зухвалих міні, на підборах і з пишними зачісками, які знову увійшли в моду.

Настя Каменських показала "всесвіт дівчат" у новому кліпі