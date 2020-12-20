Психував і показував дурний характер: обранець "холостячки" Мішиної не стримав емоції після фіналу

Головна "Холостяка" країни Ксенія Мішина у п'ятницю, 18 грудня, зробила свій остаточний вибір. Її обранцем став 34-річний Олександр Еллерт, який у фіналі подарував актрисі обручку і зробив пропозицію руки і серця, і вона відповіла йому взаємністю. Шанувальники пари кинулися вітати закоханим, але знайшлося й чимало тих, хто критично засудив вибір Ксенії, тому їй довелося порозумітися з хейтерами в мережі. Також ауттейки відео, знятого відразу після фінального рішення актриси, розмістив в Instagram ведучий найромантичнішого реаліті-шоу країни Григорій Решетник.

На кадрах Олександр і Ксенія дякують знімальній групі за подаровану можливість зустріти свою любов.

"Хочу вибачитися за свою іноді поведінку особисто майже перед кожним із присутніх. У той же час прощаю кожного, за те, що я нервував, психував і показував свій дурний характер. І величезне вам спасибі за те, що я зараз стою поруч з нею", - з гумором звернувся Олександр до знімальної команди, обійнявши Ксенію.

"Я теж, звичайно, дівчинка з характером. Але дякую вам за таку класну красиву історію, такий класний шлях. Я всій команді вдячна за те, то сталося таке чаклунство", - висловилася Ксенія.

Григорій показав фото і відео з парою Олександра і Ксенії, зроблені на пам'ять, а також поділився своїми враженнями від проекту.

"Чуттєвий і емоційний фінал "Холостячки". Було багато зізнань, сліз та поцілунків, але перемогли справжні почуття. Ксюша вибрала Сашу. А країна обрала Любов. Любов, з якою можливо все", - написав ведучий найромантичнішого реаліті-шоу країни.

Григорій привітав Ксенію і Олександра з фіналом проекту ( фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

До речі, Олександр не зміг стриматися і відповів хейтерам, які залишилися незадоволені вибором Ксенії і його кандидатурою в чоловіки "холостячки".

"Це була крайня безсонна ніч завдяки проекту "Холостячка". Величезне спасибі всім за підтримку і коментарі. І спасибі цим знавцям життя, які все знають. Продовжуйте ці запаморочливі веселі коментарі. Кайф", - "підбадьорив" він недоброзичливців.

Нагадаємо, що раніше фіналіст проекту "Холостячка" Олексій Тригубенко, якому відмовила Ксенія Мішина, розповів про зміни в житті.