Мій пунктик: Лиия Ребрик проговорилася про містичну історію цифр у своєму житті

Ведуча вірить в магію чисел

Лілія Ребрик любить розмовляти зі своїми підписниками по душам і обговорювати різні теми – починаючи від серйозних, і закінчуючи надихаючими і мотивуючими історіями з життя. Вона обожнює ділитися новинами своєї "дикої сімейки" і публікувати душевні фото. Так, в цей раз ведуча проговорилася про роль магії цифр у своєму житті.

Вона опублікувала в Instagram фото з новим членом сім'ї – білосніжним цуценям Діксі – подарунком для старшої дочки Діани. Малюка дівчинці презентувала Настя Каменських, адже два місяці тому її улюблениця Мімі стала мамою. Але поговорити Лілія вирішила про містичну ролі цифр.

"Не вірю в гороскопи, прикмети, ворожіння на картах, кавовій гущі, але вірю в цифри! Цифри, номери - прям мій пунктик! Улюблена – 356. У дитинстві відчувала себе щасливою, коли їхала на тролейбусі з цією комбінацією цифр!" - зазначила ведуча.

Лілія Ребрик показала нового пухнастого члена родини по імені Діксі (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Перша квартира (номер квартири і номер будинку) - теж складали в сумі 356. І це були щасливі роки життя в ній! Зараз номера квартири і будинки в сумі складають вже 456! Новий рівень. А ще - я завжди звертаю увагу на номери машин на дорозі і завжди знаю, яка мене обганяє!" - розповіла про свої здібності Лілія.

Також вона зізналася, який осінній напій її улюблений. Виявилося, що ведуча обожнює запашні пряні настої, а її найулюбленіший – глінтвейн, і не обов'язково алкогольний. Вона навіть поділилася власним рецептом цього популярного напою.

Лілія Ребрик назвала любимй осінній напій (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Беремо літр виноградного соку (бажано домашній виноградний сік або хоча б дуже якісний), 1 яблуко; 3 скибочки лимона; 2 столові ложки родзинок; 1 паличка кориці; імбир; цукор за смаком (я кладу 1 столову ложку). Ще можна додати трохи мускатного горіха; 2 зірочки бадьяна і 5-6 бутонів гвоздики. Імбир чистимо, промиваємо, ріжемо тоненькими пластичночкамы, яблуко розрізаємо на шматочки. У каструлю наливаємо сік. Кладемо яблуко, лимон, родзинки і цукор. Нагріваємо, але до кипіння не доводите, тільки на поверхні з'являться бульбашки, вимикаємо вогонь і додаємо спеції. Накриваємо кришкою і даємо настоятися напою 10 хвилин. Готово!" - поділилася секретом ароматного безалкогольного глінтвейну знаменитість.

Нагадаємо, що раніше Лілія Ребрик показала фотосет в осінніх жіночних образах.