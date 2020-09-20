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Пишногруда Памела Андерсон роздражнила мережу пікантними фото на кухні

Новость на русском → Неділя 20 вересня 2020 18:05
Пишногруда Памела Андерсон роздражнила мережу пікантними фото на кухні Памела Андерсон (фото: instagram.com/pamelaanderson)
Автор: Марина Настевич

Актриса спокусливо позувала в мереживній білизні

Відома американська актриса і фотомодель Памела Андерсон - живий доказ того, що в будь-якому віці можна виглядати приголомшливо і випромінювати сексуальність. 53-річна зірка фільму "Рятувальники Малібу" регулярно балує шанувальників відвертими і чуттєвими знімками.

Так, знаменитість поділилася в Instagram серією пікантних кадрів, зроблених на кухні, на яких вона постала в досить гарячому образі.

На чорно-білих фото пишногруда Памела позує в напівпрозорих міні-шортиках і мереживному топі білого кольору, які вона доповнила чорними туфлями-човниками на шпильці.

Пишногруда Памела Андерсон роздражнила мережу пікантними фото на кухніПишногруда Памела Андерсон роздражнила мережу пікантними фото на кухні

Спекотна блондинка відображена, коли стояла біля плити ізаглядала в шафки, при цьому вона вигідно демонструє свої апетитні форми. Після чого Андерсон сіла на стіл з чашкою чаю в руках, а ноги ефектно поставила на табурет.

Пишногруда Памела Андерсон роздражнила мережу пікантними фото на кухніПишногруда Памела Андерсон роздражнила мережу пікантними фото на кухніПишногруда Памела Андерсон роздражнила мережу пікантними фото на кухні

53-річна Памела Андерсон приголомшила відвертими фото на кухні (фото: instagram.com/pamelaanderson)

"Я люблю дні, які елегантні, грайливі, повні веселощів, починаючи з ранкового чаю. Я занурююся в мрійливу медитацію і мою версію чуттєвої йоги -
все відразу", - поділилася зірка Playboy.

Користувачі мережі зійшли з розуму від захоплення при вигляді такої краси і засипали актрису лайками і захопленими відгуками.

Нагадаємо, взимку цього року Памела Андерсон розійшлася зі своїм п'ятим чоловіком Джоном Пітерсом, проживши з ним у шлюбі всього 12 днів. 52-річна зірка Playboy повідомила, що вони з 74-річним Пітерсом деякий час проведуть далеко один від одного.

До речі, 54-річна Сальма Хайєк у купальнику довела, що виглядає більш гаряче, ніж у молодості.

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