А чи не рано? Дочка Олі Полякової поцілувала хлопця на камеру (відео)

У кадрі Маша з'явилася в топі на бретелях з відкритою спиною. Своє розкішне довге волосся вона зібрала в хвіст, залишивши два пасма біля обличчя. Поруч з дівчиною - її хлопець в чорній футболці з принтом і червоній бандані.

Спочатку молоді люди дивляться в обметив, при цьому ракурс камери йде знизу. Після чого ракурс змінюється на звичайний, а пара обіймається і цілується.

"Кажуть, цей фільтр робить вас в 1000 разів красивіше", - зазначила юна блогерка, маючи на увазі ретрофильтр, що був використаний при зйомці.

Зіркова мама Маші Оля Полякова не пройшла повз і залишила жартівливий коментар під публікацією.

"А він вакцинований?" - поцікавилася артистка, на що дочка їй відповіла: "А йому ще немає 18".

Що стосується фоловерів - думки розділилися. Одні вважають, що Маші ще рано таке робити і тим більше виставляти напоказ, інші ж розчулюються юній парочці.