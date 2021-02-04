Раніше у мене такого не було: Мішина розповіла, чим її балує Еллерт і розсекретила їх мрії

Екс-"Холостячка" Ксенія Мішина і її коханий Олександр Еллерт полюбилися шанувальникам проекту, які дуже сподіваються, що пара незабаром офіційно узаконить стосунки. Актриса і її обранець зізнаються, що вони дуже щасливі разом – у них багато спільних планів і надій. Звичайно, не обходиться без сварок і конфліктів, але закохані мріють зустріти старість і стати батьками ... близнюків!

Так, у новому інтерв'ю для проекту True Story на YouTube Ксенія і Олександр показали, наскільки добре знають один одного і відповіли на найпотаємніші питання.

Олександр розповів, через що вони сваряться з Ксенією і що стало причиною конфлікту у парі.

Ксенія та Олександр стали жити разом на третій день після закінчення проекту (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Я курити не кинув. Пообіцяв, а сам... М'ятні жуйки, все що хочеш. Я собі пообіцяв, що не буду курити, мамі, всім, але не можу. І я продемонстрував невдоволення. Годину і сім секунд максимум образи тривали", – згадав про сварку з коханою Олександр.

Ксенія також згадала про конфліктний епізод зі спільного життя.

"Щось ми там посварилися, вийшов з машини і пішов гуляти. Ну, давай, гуляй. Через пару годин прийшов додому – нагулявся", - розповіла про сімейний конфлікт Ксенія.

Якщо Олександр не вважає себе романтиком, то Ксенія бачить в ньому цю рису.

Ксенія Мішина та Олександр Эллерт не приховують своїх почуттів (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"У нього багато вчинків були романтичними і на проекті, і за проектом. У мене завжди ваза наповнена квітами. Раніше в моєму житті такого не було. Зів'януть квіти, він завжди за ними стежить, прийде і поставить нові", - в ніжністю в голосі розповіла актриса.

Також екс-холостячка і її обранець поділилися своїми мріями і прагненнями.

"Будинок, щоб газон далеко-далеко йшов у ліс. В Америку разом зганяти. Якісь подорожі обговорювали. Діти-близнюки – я хочу близнюків або близнят. Вона каже: "Так-так,добре", - поділився своїми заповітними бажаннями Эллерт.

У Ксенії ж мрія пов'язана з її сном, який відображає прагнення закоханої екс-холостячки.

"Померти з різницею в два роки, колись в старості, у 90 років. Він перший, а я – друга, він же старший за мене на два роки. Мені якось наснився сон, що він старенький дідусь, лежить на кушетці. Це якась лікарня майбутнього. Я йому просто потім розповіла цей сон. Я прийшла, взяла його за ручку і кажу: "Мені навіть життя було мало провести з тобою, давай зустрінемося в наступному!" Такий класний фантастичний сон. Це прямо мрія – провести все життя разом, в радості і кохання", - розповіла про потаємну мрію актриса.

Ксенія і Олександр розповіли про особисте

Нагадаємо, що раніше Олександр Еллерт виступив з незвичайною пропозицією.