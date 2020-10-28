Розкрилася найстрашніша правда про Заворотнюк: ніхто не очікував

Стала відома найголовніша таємниця російської актриси

Анастасія Заворотнюк приховувала від усіх саму страшну таємницю. Виявляється, дитину, яку вона нібито народила в 47 років, їй допомогла здобути сурогатна мати. Це була третя дитина для "прекрасної няні", у якій надалі діагностували онкологію.

Про секрет розповіла російська актриса Анастасія Макєєва, яку запросили на ток-шоу "Емпатія Манучі".

"Наскільки я пам'ятаю, у Насті Заворотнюк було сурогатне материнство, але це не сильно їй допомогло. Хтось помре від раку, але народить дитину, хтось не народить взагалі. Я ставлюся до цього фатально. Як буде - так буде", - повідала Макєєва ведучому.

Актриса з фільму "Гардемарини IV" зізналася, що кілька разів намагалася завагітніти за допомогою ЕКО. Але всі спроби не увінчувалися успіхом.

Анастасія Заворотнюк з дочкою Мілою і чоловіком (фото: vokrug.tv)

Нагадаємо, коли третя дитина Анастасії з'явився на світ, Заворотнюк було 48 років. Ніхто і ніколи актрису не бачив вагітною. Зірка серіалу "Моя прекрасна няня" пояснювала це тим, що приховувала своє цікаве положення. Мовляв, в останні місяці перед пологами не виходила в світ і припинила зйомки у всіх проектах.

"Хтось каже, що Настя народжувала сама, але я чув, що вони з Петром наймали сурогатну матір", - розповів "Комсомольській правді" колега Анастасії, який побажав залишитися інкогніто.

Раніше ми писали про те, що говорять лікарі про стан Анастасії Заворотнюк і коли артистка зможе повернутися в кіно.

Також повідомлялося, що нещодавно знайомі розповіли про зміни Заворотнюк після хвороби.