Розпалася ще одна група, яка могла представляти Україну на Євробаченні

Музиканти популярної української поп-групи DILEMMA, яка брала участь у Нацвідборі на Євробачення 2018 з піснею "На party", прийняли рішення закрити проєкт.

"На все є свій час і свій термін. В кінці цього року я почав чітко відчувати, що виступи на сцені мені не приносять колишню радість, та і взагалі артистична діяльність мені набридла. Більш того, я вже кілька років як працюю з іншими артистами як саундпродюсер та сонграйтер! Тому я вирішив не опиратися відчуттям і висловив свої думки команді", - прокоментував лідер команди Євген "Джей" Бардаченко.

DILEMMA у Нацвідборі на Євробачення

Відзначимо, що в день, коли група оголосила про розпад, з'явився прощальний відеокліп на їх пісню "Диско Шар". Ця композиція написана в кращих традиціях легкого фанку - танцювальна, весела, радісна.

"Кожен раз, коли слухаю, стає тепло всередині! Ми, як група, все наше творче життя несли радість, веселощі, яскраву музику і вибрали останньою піснею саме "Диско Шар", тому що в ній зібрано все те, про що була наша група, тільки в більш елегантній формі. Вся моя юність пройшла пліч о пліч з групою. Це не життя, а фантастика! Мені здається, що сама група DILEMMA - це вічна молодість", - зазначив Джей.

Прощальний кліп групи DILEMMA

Додамо, що нещодавно про припинення свого існування повідомили ще одні учасники Нацвідбору на Євробачення - YUKO. Цей дует боровся за право представляти Україну на престижному музичному конкурсі в 2019 році.

YUKO у Нацвідборі на Євробачення

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