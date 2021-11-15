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Розсекретила переможця? Огнєвіч викликала ажіотаж романтичним фото з натяком

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Понеділок 15 листопада 2021 09:47
Розсекретила переможця? Огнєвіч викликала ажіотаж романтичним фото з натяком Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Styler

У восьмому випуску "Холостячки 2" Злата Огнєвіч не змогла попрощатися ні з одним з учасників, тому поїде знайомитися з батьками відразу чотирьох претендентів на її руку і серце. Правда, після побачення вдома у Дмитра Шевченка у співачки зародилися сумніви на його рахунок, але ж бізнесмен - явний фаворит співачки. На Церемонії троянд пара порозумілася, і чоловік залишився в проекті, що здивувало і засмутило його конкурентів. Поки глядачі гадають, кого ж вибере холостячка, вона інтригує їх загадковими посланнями.

На сторінці Злати в Instagram з'явилося романтичне фото, яке тут же викликало бурхливу реакцію мережі.

На чорно-білому знімку відображені чоловік і жінка, що злилися в поцілунку. За спостереженнями підписників зірки, молодий чоловік на фото з подовженою стрижкою дуже схожий на Дмитра Шевченка, інші ж побачили в ньому Андрія Задворного і навіть вибулого учасника Романа Свечкоренко.

Розсекретила переможця? Огнєвіч викликала ажіотаж романтичним фото з натяком

Злата заінтригувала атмосферним кадром фотографа Дмитра Малея (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Масла у вогонь підлила романтична цитата під кадром, в якій йшла мова про злиття душ.

"Коли душі знаходять розраду одна в одній, розлука неможлива. Причини їх зближення не випадкові. Може бути, їй потрібен був хтось, щоб показати їй, як жити, а йому потрібен був хтось, щоб показати йому, як любити", - казала цитата під романтичним кадром на березі моря.

"Який чарівний кадр. І цитата - в саме сердечко. Златик, ти космос", - написала керівник проекту "Холостячка" Тетяна Бесчастна. "Мур! Такий сьогодні вечір і стан", - відповіла їй співачка.

Розсекретила переможця? Огнєвіч викликала ажіотаж романтичним фото з натяком

Скріншот (instagram.com/zlata.ognevich)

Під інтригуючим постом холостячки шанувальники залишали свої здогадки і припущення. Вони побачили в фото пари натяк на переможця реаліті.

  • Чому він так на Діму схожий?
  • А це Задворний і Злата
  • Ну такий спойлер..Навіщо? Ех
  • Якби це був Діма, мені здається, цього фото тут би не було ...банально якось для проекту
  • Чоловік на фото схожий на Свечкоренко
  • Це взагалі просто фото сторонніх людей. Просто парочка, фотці вже 3 роки. У фотографа на сторінці вона є за 2018 рік
  • Мені здається, це або Андрій, або Діма
  • Мені все одно, хто цей загадковий чоловік, головне щоб це була справжня, взаємна, окрилюча любов

Нагадаємо, що раніше Злата Огневич навчила, як поводити себе на першому побаченні

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