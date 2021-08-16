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На розслабоні: Дорофєєва показала, як відпочиває з Дантесом в Туреччині

Автор: Марина Настевич

Українська співачка Надя Дорофєєва вирушила в довгоочікувану відпустку - разом з чоловіком Володимиром Дантесом вона розслабляється і відновлює сили на турецькому курорті Кемер.

У своєму Instagram зірка поділилася атмосферними кадрами з відпочинку і зробила зізнання.

Зіркова пара живе на віллі з особистим басейном, від чого Надя просто в захваті. Вона виклала кілька знімків, зроблених на території, на яких постала в сірому купальнику, а також в джинсах, білому кроп топі і сорочці.

Надя Дорофєєва і Володимир Дантес насолоджуються відпочинком на морському узбережжі (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

Артистка зізналася, що вперше змогла відразу ж розслабитися у відпустці і почати відпочивати.

"Сьогодні третій день нашої відпустки і вперше в житті, якось так вийшло, що я почала по-справжньому відпочивати відразу з заїзду (зазвичай у мене йде дня 3, щоб трохи сповільнитися і зрозуміти, що можна видихнути). А тут оп .. і як то кажуть, я на чілі, на розслабоні. До речі, ось уже другий рік влітку ми їдемо до Туреччини. Готель класний і новенький", - поділилася Дорофєєва.

А в розділі сторіс вона виклала пару гарячих кадрів в купальнику, демонструючи витончену фігуру.

Надя Дорофєєва похвалилася стрункою фігурою в бікіні (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

Підписники захоплюються яскравою парою в коментарях і бажають Наді з Вовою відмінного відпочинку.

  • Тобі так до лиця топи
  • Два сонечка на відпочинку, відмінних емоцій вам!
  • Ну які ви
  • Дивимося на вас і нам стає жарко
  • Красиві і стильні
  • Які ви щасливі
  • Безмежно щасливого та гарного вам відпочинку
  • Які ви милі
  • Класно! Надя, ви молодці! Ви цього заслужили! Гарного Вам відпочинку!
  • Який стиль
  • Яскрава пара
  • Такі класні!
  • Які ж ви котики

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва розповіла, як їй працювалося разом з чоловіком Володимиром Дантесом.

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Надя ДорофеєваВладимир Дантес