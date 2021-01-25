Райська пташка: Наталія Водянова похвалилася стрункою фігурою в розкішному вбранні

Наталя Водянова останнім часом рідко виходить на подіуми - модель все більше захопилася благодійними проектами свого фонду, на показах з'являючись в якості гості. Але для найбільш знакових з них вона робить виключення і демонструє шедеври, створені її друзями-дизайнерами.

Наталя в новому образі (відео: instagram.com/natasupernova)

Кілька годин тому Наталя поділилася новими образами, створеними Iris van Herpen. Водянова приміряла фантазійні сукню з кутюрної колекції Roots of Rebirth в дусі епатажного голландського модельєра, яка зробила її схожою на казкового персонажа. А також блідо-рожеве довге з шлейфом, яке могло б справити фурор на будь-якій червоній доріжці. У сторіз вона продемонструвала, як готувалася до виходу на подіум і останні штрихи майстрів перед показом. А у фід опублікувала коротке відео і запросила всіх слідувати за посиланням, щоб помилуватися повним показом.

Наталія підкорила черговий подіум (фото: instagram.com/natasupernova)

"Така честь мати тебе на шоу ~ мрія!", - першою прокоментувала ролик сама дизайнер. "Ого! Сукня просто казкова", "Якийсь космос", "Дуже красиво і чарівно!!!! Райський птах!", "Космічний прибулець", "Фантастика", "Ангел", "Дивна", "Чудові образи!!! Зачаровує", - тут же вибухнула мережа.

Раніше Наталія Водянова здивувала фанатів тим, що нарешті показала обличчя своїх молодших дітей від французького мільйонера Антуана Арно.