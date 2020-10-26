Розлучення Позитиву, одкровення Ксенії Мішиної та інші скандали тижня
Найбільш скандальні події тижня від світових знаменитостей
Знаменитості підготували масу нових приводів говорити про себе. Які скандальні висловлювання, чутки та інтриги сколихнули мережу за останній час, читайте в нашому огляді.
Мішина Ксенія різко висловилася про претендентів на серце в шоу "Холостячка"
Мішина Ксенія, яка стала головною героїнею нового шоу на каналі СТБ "Холостячка", вже встигла познайомитися з претендентами на своє серце. А також виртузно "зчитати" їх наміри. У своєму блозі телезірка поділилася враженнями від першого ефіру: "Що сказати?! Протягом вчорашнього знайомства мене охоплювали різні почуття, але з упевненістю можу сказати, я не сумнівалася. Чому, незважаючи на всі неприродні умови, камери і таку кількість чоловіків, моя інтуїція так посилилася! Почуття і мотиви інших були кришталево очевидними для мене, я прямо, як детектор, зчитувала неприродність або, навпаки, справжнє хвилювання! Напишіть свою думку! Як вам? У вас вже є фаворит?". Фанати зірки висловили свою думку про хлопців. Причому більшість вважали, що серед них немає гідного такої жінки.
Ксенія Мішина на першому ефірі (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Надя Мейхер розповіла, чи не шкодять танці заміжжю
Надія Мейхер розповіла шанувальникам, як реагує чоловік на її участь у популярному шоу Танці з зірками 2020. Під час одного з прямих ефірів в Instagram екс-учасниця групи "ВІА Гра" розповіла про особисте життя та стосунки з партнером за проектом Кирилом Васюком. Виявилося, що чоловік Михайло Уржумцев у всьому підтримує Надю. Більше того – поки красуня-дружина підкорює паркет, він взяв на себе турботу про дім і дітей. Також зірка відверто відповіла на питання про відносини з партнером. "Для мене танець - не набір рухів. Для нас з Кирилом танець - це щось більше, ніж просто танець. Це історія, емоції, відчуття. Але не більше - не сподівайтеся", - зазначила Надія.
Надя Мейхер відверто говорить про особисте життя (фото: instagram.com/nadyameiher)
Позитив заговорив про розлучення
Олексій Завгородній (Позитив) дав привід говорити про серйозний розлад в сім'ї. Так, співак став учасником програми "Життя відомих людей", де першим ділом спростував чутки про роман з партнеркою по сцені Юлією Сахневич. За словами артиста, на паркеті всі грають любов, і це нічого не значить. А от коли мова зайшла про дружину виконавця Ганну Андрійчук, він не зміг стримати сліз. При цьому музикант відмовився коментувати чутки про розлучення з дружиною і зазначив, що нинішній рік "зі всіма подіями" став для нього найскладнішим у житті. Також Позитив розповів, що неймовірно вдячний дружині за постійну підтримку і віру в нього, а також готовий поставити їй пам'ятник за життя. Правда, після чутоки про конфлікт розвіяла Настя Каменських, яка у своєму пості подякувала Льоші і Ані за спільне веселе проведення часу.
Олексій заговорив про розлучення (фото: instagram.com/positiff)
Співачка Адель розповіла про особисте життя
Співачка Адель зараз на слуху – за останній рік у житті зірки стався ряд подій, які буквально перевернули його з ніг на голову. Виконавиця розлучилася з чоловіком, віртуозно схудла, а також приміряла на себе нову роль телеведучої. До того ж зірка змусила світ говорити про свій новий роман з репером Skepta. Але, як виявилося після першого ефіру шоу Saurday Night Live, в особистому житті співачки все, як і раніше. Адель також виступила на проекті, зобразивши себе на шоу "Холостяк". Вона представилася і всіляко намагалася привернути до себе головного героя, виконуючи пісні і відганяючи інших дівчат. Такий сюжет запевнив фанатів: Адель натякає, що все ще самотня і шукає супутника життя.
Адель розвіяла чутки про новий роман (фото: instagram.com/adele)
Нагадаємо, раніше своїми вчинками змусили про себе говорити Остапчук, Дорофєєва та Винник.