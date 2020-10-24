Ксенія Мішина висловилася про знайомство з претендентами в шоу "Холостячка": все було очевидно

Актриса зізналася, що добре відчувала справжні емоції учасників шоу

23 жовтня відбулася прем'єра нового шоу "Холостячка", у якому українська актриса Ксенія Мішина буде обирати собі коханого із 16 претендентів. Протягом першого ефіру дівчина знайомилася з чоловіками, з яких вона згодом вибирала претендентів для більш близького знайомства. Кожен з них намагався здивувати знаменитість і зачепити її серце. Що думає з приводу першого ефіру шоу "Холостячка" сама головна героїня – читайте нижче.

Як написала Ксенія Мішина у своєму Instagram, вона добре відчула кожного з претендентів на її серце.

"Протягом вчорашнього знайомства мене охоплювали різні почуття, але з упевненістю можу сказати - я не сумнівалася. Чому, попри всі неприродні умови, камери й таку кількість чоловіків, моя інтуїція так посилилася! Почуття і мотиви інших були кришталево очевидними для мене, я прям як детектор зчитувала неприродність або навпаки справжнє хвилювання!" – зізнається актриса.

Мішина Ксенія (фото: instagram.com/misha.k.ua)

В коментарях шанувальники Мішиної вже називають своїх фаворитів. Деякі вважають, що серед претендентів гідних поки не побачили.

Оооооххх, моя люба, ти звичайно Королева серед цих чоловіків. Поки мені незрозуміло хто дійсно тебе гідний.

Перший випуск просто супер. Ви дуже гарна і щира. Мої фаворити хлопці з "Ліги Сміху".

Швидше за все Назар, ну ще той руденький, який заспівав пісню. Мені здається, Ви симпатичні один одному!

Хлопці для тебе слабкі (((Не дивилася до кінця і дивитися не буду.

Скріншоти

Нагадаємо, раніше ми писали, що учасник "Холостячки" зробив дивний вчинок у першому ефірі. Дівчина не оцінила крок з боку претендента на її серце.

Раніше ми також писали, що головна холостячка країни Мішина Ксенія відверто розповіла, що для неї кохання.