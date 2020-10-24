ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ксенія Мішина висловилася про знайомство з претендентами в шоу "Холостячка": все було очевидно

Новость на русском → Субота 24 жовтня 2020 15:01
Ксенія Мішина висловилася про знайомство з претендентами в шоу "Холостячка": все було очевидно Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Анна Кисельова

Актриса зізналася, що добре відчувала справжні емоції учасників шоу

23 жовтня відбулася прем'єра нового шоу "Холостячка", у якому українська актриса Ксенія Мішина буде обирати собі коханого із 16 претендентів. Протягом першого ефіру дівчина знайомилася з чоловіками, з яких вона згодом вибирала претендентів для більш близького знайомства. Кожен з них намагався здивувати знаменитість і зачепити її серце. Що думає з приводу першого ефіру шоу "Холостячка" сама головна героїня – читайте нижче.

Як написала Ксенія Мішина у своєму Instagram, вона добре відчула кожного з претендентів на її серце.

"Протягом вчорашнього знайомства мене охоплювали різні почуття, але з упевненістю можу сказати - я не сумнівалася. Чому, попри всі неприродні умови, камери й таку кількість чоловіків, моя інтуїція так посилилася! Почуття і мотиви інших були кришталево очевидними для мене, я прям як детектор зчитувала неприродність або навпаки справжнє хвилювання!" – зізнається актриса.

Ксенія Мішина висловилася про знайомство з претендентами в шоу &quot;Холостячка&quot;: все було очевидно

Мішина Ксенія (фото: instagram.com/misha.k.ua)

В коментарях шанувальники Мішиної вже називають своїх фаворитів. Деякі вважають, що серед претендентів гідних поки не побачили.

  • Оооооххх, моя люба, ти звичайно Королева серед цих чоловіків. Поки мені незрозуміло хто дійсно тебе гідний.
  • Перший випуск просто супер. Ви дуже гарна і щира. Мої фаворити хлопці з "Ліги Сміху".
  • Швидше за все Назар, ну ще той руденький, який заспівав пісню. Мені здається, Ви симпатичні один одному!
  • Хлопці для тебе слабкі (((Не дивилася до кінця і дивитися не буду.

Ксенія Мішина висловилася про знайомство з претендентами в шоу &quot;Холостячка&quot;: все було очевидно

Ксенія Мішина висловилася про знайомство з претендентами в шоу &quot;Холостячка&quot;: все було очевидно

Ксенія Мішина висловилася про знайомство з претендентами в шоу &quot;Холостячка&quot;: все було очевидно

Ксенія Мішина висловилася про знайомство з претендентами в шоу &quot;Холостячка&quot;: все було очевидно

Ксенія Мішина висловилася про знайомство з претендентами в шоу &quot;Холостячка&quot;: все було очевидно

Скріншоти

Нагадаємо, раніше ми писали, що учасник "Холостячки" зробив дивний вчинок у першому ефірі. Дівчина не оцінила крок з боку претендента на її серце.

Раніше ми також писали, що головна холостячка країни Мішина Ксенія відверто розповіла, що для неї кохання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ТВ-шоу шоу Ксения Мишина Холостячка
Скандали тижня
Скандали тижня
Танці з зірками: інтриги шоу
Танці з зірками: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
КПВВ в Золотому та Щасті відкриють 10 листопада, - Резніков
Инна Собораредактор стрічки новин КПВВ в Золотому та Щасті відкриють 10 листопада, - Резніков