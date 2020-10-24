Ксенія Мішина висловилася про знайомство з претендентами в шоу "Холостячка": все було очевидно
Актриса зізналася, що добре відчувала справжні емоції учасників шоу
23 жовтня відбулася прем'єра нового шоу "Холостячка", у якому українська актриса Ксенія Мішина буде обирати собі коханого із 16 претендентів. Протягом першого ефіру дівчина знайомилася з чоловіками, з яких вона згодом вибирала претендентів для більш близького знайомства. Кожен з них намагався здивувати знаменитість і зачепити її серце. Що думає з приводу першого ефіру шоу "Холостячка" сама головна героїня – читайте нижче.
Як написала Ксенія Мішина у своєму Instagram, вона добре відчула кожного з претендентів на її серце.
"Протягом вчорашнього знайомства мене охоплювали різні почуття, але з упевненістю можу сказати - я не сумнівалася. Чому, попри всі неприродні умови, камери й таку кількість чоловіків, моя інтуїція так посилилася! Почуття і мотиви інших були кришталево очевидними для мене, я прям як детектор зчитувала неприродність або навпаки справжнє хвилювання!" – зізнається актриса.
Мішина Ксенія (фото: instagram.com/misha.k.ua)
В коментарях шанувальники Мішиної вже називають своїх фаворитів. Деякі вважають, що серед претендентів гідних поки не побачили.
- Оооооххх, моя люба, ти звичайно Королева серед цих чоловіків. Поки мені незрозуміло хто дійсно тебе гідний.
- Перший випуск просто супер. Ви дуже гарна і щира. Мої фаворити хлопці з "Ліги Сміху".
- Швидше за все Назар, ну ще той руденький, який заспівав пісню. Мені здається, Ви симпатичні один одному!
- Хлопці для тебе слабкі (((Не дивилася до кінця і дивитися не буду.
Скріншоти
Нагадаємо, раніше ми писали, що учасник "Холостячки" зробив дивний вчинок у першому ефірі. Дівчина не оцінила крок з боку претендента на її серце.
Раніше ми також писали, що головна холостячка країни Мішина Ксенія відверто розповіла, що для неї кохання.