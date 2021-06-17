Тільки розігрувала захват: стало відомо, що насправді думає Кейт Міддлтон про дочку Меган Маркл

Не так давно у Меган Маркл і принца Гаррі народилася дочка, яку назвали Лілібет Діана. Через незвичайного імені дівчинка і її знамениті батьки тут же потрапили в скандал . Справа навіть загрожувала закінчитися судовими розбірками. Але поки що пристрасті навколо даної теми вщухли.

Тепер же в історію вплетений ще один персонаж - дружина принца Уільяма Кейт Міддлтон. Яка нещодавно вперше відреагувала на народження своєї маленької родички.

Як відомо, Її Величність королева Єлизавета II, на честь якої і дали малятку ім'я Лілібет, вже встигла познайомитися з новонародженою. Для прабабусі і правнучки влаштували відеозв'язок. А ось Кейт Міддлтон зізналася, що ще встигла подивитися на дівчинку.

Але в рамках зустрічі з першою леді США в Корнуоллі Герцогиня Кембриджська встигла висловити своє захоплення від народження малятка.

"Я бажаю їй всього найкращого. З нетерпінням чекаю можливості її побачити. Ми ще її не бачили, сподіваємося, що незабаром у нас буде можливість познайомитися з нею. Не можу дочекатися зустрічі з нею", - сказала Міддлтон.

Кейт Міддлтон з сім'єю (фото: Getty Images)

Тим не менш, виявилося, що реакція Кейт Міддлтон була не настільки однозначною. Так, експерт з мови тіла Джуді Джеймс проаналізувала поведінку Кейт і прийшла до своїх висновків.

Фахівець вважає, що герцогиня не змогла приховати свого хвилювання, почувши питання про дівчинку. "Кейт підняла голову догори, немов демонструючи здивування, проте це красномовно свідчило про те, що вона відчувала незручність, - сказала Джуді в коментарі для преси. - Герцогиня говорила високим голосом, що теж сигналізувало про старання виглядати захоплено, коли насправді Кейт хотілося швидше змінити тему".

Втім, хвилювання і бажання змінити тему цілком зрозуміло. Кейт Міддлтон славиться своїм доброзичливим характером і напевно не хотіла додавати нових приводів для обговорення в питанні, яке наробило багато шуму по всьому світу.