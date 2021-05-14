Хлопці, а в чому обман? Дан Балан вперше висловився про роман з Тіною Кароль

Відзначимо, що після заяви Завадюка про "придуманий" роман між артистами в мережі піднялася хвиля обурення через обман. Пізніше продюсер поспішив взяти свої слова назад і зазначив, що лише неправильно висловився, а хімія між Тіною і Даном була насправді.

Балан зазначив, що нікого вони з Кароль не обманювали, і між ними і правда була якась симпатія, а про роман вони ніколи і не говорили.

Дан Балан зізнався, які у нього стосунки з Тіною Кароль насправді (фото: instagram.com/danbalan)

"Хлопці, а в чому обман то? Ми ніколи не заявляли про якийсь зв'язок між нами, крім дружнього. Те, що ви бачили в ефірах голосу - це була щира симпатія... а далі люди самі додумували, самі напридумували і самі вирішили, що був якийсь обман", - написав артист.

Він також роз'яснив слова Завадюка про те, що роман був придуманий.

"А те, що заявляв продюсер Голосу про "придуману історію" - він мав на увазі, що спочатку він придумав ідею, що для шоу було б добре, якщо у нас з'явився б "романтичний зв'язок" і підштовхував нас на це. А в кінцевому підсумку, насправді, вийшла щира симпатія, те, що всі і помітили в ефірах без ніякого обману. Загалом, я вважав за потрібне це роз'яснити", - додав Балан.

Дан Балан і Тіна Кароль змусили багатьох повірити, що між ними роман (фото: instagram.com/danbalan)

У коментарях підписники бурхливо реагують на одкровення Дана - хто висловлює жаль, що роману не було, хто дякує за щирість, а деякі вважають, що артисти вчинили негарно, зображуючи любов на камеру.