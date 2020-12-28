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Рідкісні кадри: Горбунов та Осадча показали обличчя синочка-копії папи на фото в центрі Києва

Новость на русском → Понеділок 28 грудня 2020 14:39
Рідкісні кадри: Горбунов та Осадча показали обличчя синочка-копії папи на фото в центрі Києва Катя Осадча з чоловіком і сином (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Ольвія Агаркова

Катя Осадча та Юрій Горбунов далеко не домосіди. Вони намагаються в будь-яку пору року активно проводити дозвілля, щоб сину Івану не занудьгувати і самим насититися позитивними емоціями. Так, зіркова сім'я вибралася в центр Києва, ближче до новорічних ялинок з різнокольоровими вогнями і атракціонів, де навіть дорослі можуть відчути себе дітьми.

Шоумен поділився в Instagram найтеплішими і яскравими моментами вечірньої прогулянки по святковій столиці. На фото можна побачити усміхненого Юрія і Катю, котрі роблять селфі на тлі ялинки, а також ведучу з маленькым синочком – зіркові батьки почали показувати обличчя хлопчика, хоч він у масці – згідно з карантинними нормам.

Також Юрій зняв на камеру, як Ваня катається на каруселі. Хлопчик розташувався в кабінці, а тато зробив селфі на пам'ять.

Рідкісні кадри: Горбунов та Осадча показали обличчя синочка-копії папи на фото в центрі Києва

Рідкісні кадри: Горбунов та Осадча показали обличчя синочка-копії папи на фото в центрі Києва

Рідкісні кадри: Горбунов та Осадча показали обличчя синочка-копії папи на фото в центрі Києва

Юрій показав сімейну прогулянку по святковій столиці (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Підписники зіркової сім'ї прийшли в захват від фото. Вони в один голос зазначали, що Ваня росте копією папи.

  • Які ви позитивні, аж настрій піднявся
  • Які Ви класні
  • Іванко копія свого татуся
  • Які ви яскраві, прекрасні
  • Ваш син вже такий дорослий
  • Яка ви чудова пара
  • Які всі яскраві
  • Шикарна пара
  • Ви чарівна пара

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча показала вражаючий подарунок синочку.

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