Рідкісні кадри: Горбунов та Осадча показали обличчя синочка-копії папи на фото в центрі Києва

Катя Осадча та Юрій Горбунов далеко не домосіди. Вони намагаються в будь-яку пору року активно проводити дозвілля, щоб сину Івану не занудьгувати і самим насититися позитивними емоціями. Так, зіркова сім'я вибралася в центр Києва, ближче до новорічних ялинок з різнокольоровими вогнями і атракціонів, де навіть дорослі можуть відчути себе дітьми.

Шоумен поділився в Instagram найтеплішими і яскравими моментами вечірньої прогулянки по святковій столиці. На фото можна побачити усміхненого Юрія і Катю, котрі роблять селфі на тлі ялинки, а також ведучу з маленькым синочком – зіркові батьки почали показувати обличчя хлопчика, хоч він у масці – згідно з карантинними нормам.

Також Юрій зняв на камеру, як Ваня катається на каруселі. Хлопчик розташувався в кабінці, а тато зробив селфі на пам'ять.

Юрій показав сімейну прогулянку по святковій столиці (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Підписники зіркової сім'ї прийшли в захват від фото. Вони в один голос зазначали, що Ваня росте копією папи.

Які ви позитивні, аж настрій піднявся

Які Ви класні

Іванко копія свого татуся

Які ви яскраві, прекрасні

Ваш син вже такий дорослий

Яка ви чудова пара

Які всі яскраві

Шикарна пара

Ви чарівна пара

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча показала вражаючий подарунок синочку.