Рідкісні кадри: Горбунов та Осадча показали обличчя синочка-копії папи на фото в центрі Києва
Катя Осадча та Юрій Горбунов далеко не домосіди. Вони намагаються в будь-яку пору року активно проводити дозвілля, щоб сину Івану не занудьгувати і самим насититися позитивними емоціями. Так, зіркова сім'я вибралася в центр Києва, ближче до новорічних ялинок з різнокольоровими вогнями і атракціонів, де навіть дорослі можуть відчути себе дітьми.
Шоумен поділився в Instagram найтеплішими і яскравими моментами вечірньої прогулянки по святковій столиці. На фото можна побачити усміхненого Юрія і Катю, котрі роблять селфі на тлі ялинки, а також ведучу з маленькым синочком – зіркові батьки почали показувати обличчя хлопчика, хоч він у масці – згідно з карантинними нормам.
Також Юрій зняв на камеру, як Ваня катається на каруселі. Хлопчик розташувався в кабінці, а тато зробив селфі на пам'ять.
Юрій показав сімейну прогулянку по святковій столиці (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Підписники зіркової сім'ї прийшли в захват від фото. Вони в один голос зазначали, що Ваня росте копією папи.
- Які ви позитивні, аж настрій піднявся
- Які Ви класні
- Іванко копія свого татуся
- Які ви яскраві, прекрасні
- Ваш син вже такий дорослий
- Яка ви чудова пара
- Які всі яскраві
- Шикарна пара
- Ви чарівна пара
Нагадаємо, що раніше Катя Осадча показала вражаючий подарунок синочку.